Ветерани податкової служби Закарпаття підбили підсумки роботи за минулий рік Суспільство | 27-05-2019, 17:27 0 41



Днями ветерани податкової служби Закарпатської області взяли участь в засіданні Ради громадської організації «Всеукраїнська асоціація ветеранів ДПС України», яке проходило у формі відеоселектору.

Під час засідання підсумовували роботу за 2018 рік та І квартал 2019 року, обговорили організаційні та юридичні питання, проблемні питання соціального захисту членів організації. Усі бажаючі мали змогу виступити під час селекторної наради та висловити свої зауваження та конструктивні пропозиції щодо захисту соціальних інтересів пенсіонерів – державних службовців.

Учасники заходу ознайомились з цікавим та змістовним життям членів громадської організації у різних областях України. Такий обмін досвідом може стати у нагоді її членам.

Відтак ветерани податкової служби Закарпаття обговорили плани роботи на майбутнє та приділили увагу питанню пенсійного забезпечення. Одним з побажань учасників заходу було збільшення кількості прихильників ветеранського руху, а відтак ‒ членів місцевих осередків.

Варто зазначити, що членами організації на сьогодні є всі небайдужі та соціально активні як колишні працівники, які перебувають на заслуженому відпочинку, так і теперішні. В окремих областях 90 і більше відсотків працівників територіальних органів ДФС є членами ветеранської організації.