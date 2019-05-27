На Львівщині борщівник Сосновського знищили на площі майже 170 га Суспільство | 27-05-2019, 17:37 0 34 З початку року на Львівщині знищили борщівник Сосновського на площі майже 170,0 га.

Як повідомили у департаменті екології та природних ресурсів Львівської ОДА, найбільші осередки борщівника зафіксовано у Турківському (218 га), Дрогобицькому (67 га) та Старосамбірському (53 га) районах.

Площа поширення борщівника Сосновського скоротилася у порівнянні з травнем 2018 року на 176 га, завдяки залученню територій, де поширена рослина знову у с/г вжиток.

Борщівник негативно впливає на біорізноманіття. Він доволі агресивно витісняє місцеві види не лише трав’яних, а й деревних порід, монополізує територію. У борщівника Сосновського отруйний сік, який викликає важкі фотохімічні опіки у людей і тварин. Найбільша кількість постраждалих фіксується у літні місяці, адже саме в період спеки найбільш ймовірним є контакт людини із отруйною рослиною.

Якщо борщівник Сосновського росте поряд намагайтеся його знищити, але обов’язково дотримуйтесь заходів безпеки:

- ніколи не ведіть боротьбу, не захистивши шкіру та очі, адже від моменту потрапляння соку на шкіру до виникнення хімічного опіку може прийти значний період часу;

- пам’ятайте, сік борщівника стає небезпечним і здатним спричиняти опіки під дією сонячних променів;

- найкращими методами боротьби з борщівником є скошування в період цвітіння двічі на рік, оскільки після першого скошування зазвичай відбувається регенерація рослини та повторне цвітіння;

- ефективним також є зрізання лопатою основи борщівника на рівні близько 10 см нижче рівня ґрунту, найкраще і найлегше робити це навесні.



