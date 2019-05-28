Ціни на автогаз в Україні зросли через обмеження Казахстану Суспільство | 28-05-2019, 08:32 0 72 Вартість скрапленого газу на аукціонах дрібних виробників 27 травня зросла на 2,2-2,9 тисяч гривень за тонну.



Про це enkorr повідомили учасники ринку.



За словами трейдерів, причиною майже 15% стрибка цін стала зупинка відвантажень ЗВГ найбільшим казахським експортером компанією "Тенгизшевройл", на нього припадає до 20% місячного обсягу імпорту.



Також трейдери відзначають, що додатковий тиск на ціни чинить і загальна невизначеність щодо поставок ЗВГ з боку Російської Федерації після 1 червня.



Ціна на газ компанії "Природні ресурси" (Geo Alliance) зросла на 2,91 тисяч гривень за тонну до 21,7 тисяч у порівнянні з цінами минулого аукціону (22 травня). Regal Petroleum продала ЗВГ по 21 тисячі гривень за тонну, що на 2,18 тисяч дорожче, ніж на торгах 22 травня.



В "Консалтинговій групі А-95" повідомили, що середня оптова ціна ЗВГ на ГНС ​​27 травня зросла на 1,5% (на 330 гривень за тонну), до 21,4 тисяч гривень за тонну.



Нагадаємо, в п'ятницю, 24 травня стало відомо, що компанія "Тенгизшевройл" зупинила відвантаження зрідженого газу в напрямку України.



Причиною зупинки стала відсутність гарантій у казахського трейдера від російських компетентних органів про безперешкодне проходження вагонів через російсько-український кордон після 1 червня.



Як повідомлялося, з 1 червня набувають чинності санкції РФ щодо України, які передбачають обмеження на поставку нафтопродуктів. Зокрема, для експорту російського ЗВГ і ДТ необхідно отримати спеціальний дозвіл Мінекономрозвитку РФ.