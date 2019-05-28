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ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, без втрат

Суспільство | 28-05-2019, 08:44Коментарів: 0 0 Переглядів: 92 92    
Минулої доби бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню, з них двічі - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Втрат серед українських військових немає.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 28 травня.

"Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - заявили у штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" бойовики з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів обстріляв позиції ОС поблизу населеного пункту Березове.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" окупанти тричі обстріляли українські позиції: поблизу н.п. Миколаївка Друга - з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Біля населеного пункту Південне - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу населеного пункту Майорськ - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 27 травня чотирьох окупантів було поранено.

"Від початку поточної доби ворог один раз з мінометів калібру 120 мм обстріляв наші позиції поблизу міста Мар'їнка в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід".

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються", - йдеться у звіті.
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