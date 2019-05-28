|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, без втрат
|Суспільство | 28-05-2019, 08:44
| 0 92
|
|Минулої доби бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню, з них двічі - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Втрат серед українських військових немає.
Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 28 травня.
"Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - заявили у штабі.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" бойовики з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів обстріляв позиції ОС поблизу населеного пункту Березове.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" окупанти тричі обстріляли українські позиції: поблизу н.п. Миколаївка Друга - з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Біля населеного пункту Південне - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу населеного пункту Майорськ - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
За даними розвідки Об'єднаних сил, 27 травня чотирьох окупантів було поранено.
"Від початку поточної доби ворог один раз з мінометів калібру 120 мм обстріляв наші позиції поблизу міста Мар'їнка в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід".
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються", - йдеться у звіті.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|«Програму про фінансову підтримку контрактників повинні прийняти на рівні держави», — депутатка ЛМР Олена Пасевич...
|28-05-2019, 13:00
| >>>
|Кошти з рахунку АТП-1 управління юстиції стягнуло в межах виконавчого провадження...
|28-05-2019, 12:58
| >>>
|Львівська облрада хвилиною мовчання вшанувала пам'ять загиблих Героїв...
|28-05-2019, 12:41
| >>>
|У китайському місті Ченду встановлять три пам´ятники, запропоновані львів’янином...
|28-05-2019, 10:19
| >>>
|Закарпаття знову заллє, подекуди - з грозами і градом...
|28-05-2019, 10:08
| >>>
|Україна наближається до безвізу з Мексикою...
|28-05-2019, 09:03
| >>>
|ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, без втрат...
|28-05-2019, 08:44
| >>>
|