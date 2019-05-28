Львівська облрада хвилиною мовчання вшанувала пам'ять загиблих Героїв Суспільство | 28-05-2019, 12:41 0 66

Традиційно депутати Львівської обласної ради розпочали сесійне засідання з хвилини мовчання за загиблими Героями на сході України.



«22 травня у м. Дніпро в лікарні імені Мечникова помер боєць зі Львівщини – Роман Досяк, який у ніч на 18 травня отримав кульове поранення поблизу Кримського на Луганщині. Роман Досяк родом із села Ліщин Жидачівського району. Йому було лише 48 років.



Крім того, 4 роки тому у цей день – 28 травня 2015 року під час танкового обстрілу позиції українських бійців «Шахта» поблизу села Водяне під Донецьком загинув Василь Михайлович Кіндрацький – український військовик-доброволець, заступник командира батальйону ОУН-ЗСУ, голова Миколаївської РДА Львівської області (2005—2010 рр.).



Герої не вмирають! Ми пам’ятаємо!», - сказав голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.



Як відомо, сьогодні, 28 травня, відбувається ІІІ пленарне засідання XIХ чергової сесії Львівської облради.