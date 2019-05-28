Кошти з рахунку АТП-1 управління юстиції стягнуло в межах виконавчого провадження Суспільство | 28-05-2019, 12:58 0 101

Головне територіальне управління юстиції у Львівській області стягло з банківського рахунку ЛК АТП-1 кошти в сумі 24 млн 642 тис грн ще торік. Ці дії відбулись в межах виконавчого провадження. Львівська міська рада з такими діями виконавців не погоджується. Також мерія неодноразово ставила питання щодо розслідування та покарання осіб, які сприяли неправомірній приватизації Львівського автобусного заводу.

«Позиція, яка озвучується публічно — що 28 млн грн були списані з рахунків АТП-1. Чомусь ніхто, хто висловлює цю позицію, не говорить, що ці кошти були оплачені за автобуси, які були придбані Львівською міською радою. Чомусь ніхто не говорить, що ці кошти виділялись на сесії міської ради, коли погоджувалось придбання цих автобусів, очевидно, що на це в бюджеті були передбачені кошти і це голосувалось на сесії Львівської міської ради. Це давня історія. Автобуси були закуплені до Євро-2012, але з тих чи інших причин розрахунки за них не були проведені. Коли автобуси купувались, то їх купували у Львівського автобусного заводу. Ми маємо факт купівлі автобусів і факт оплати за ці автобуси. Деякими з цих автобусів АТП-1 користується до цього часу», — прокоментувала Гелена Пайонкевич, директор юридичного департаменту ЛМР.



Як повідомили в ЛК АТП-1, торік Головне територіальне управління юстиції у Львівській області стягло з банківського рахунку ЛК АТП-1 кошти в сумі — 24 млн. 642 тис. грн. Через два дні ці кошти Головне територіальне управління юстиції перерахувало на розрахунковий рахунок ТзОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АМАДЕУС», що підтверджено платіжними дорученнями.

Довідка



У 2018 році ЛК АТП-1 оновило свій рухомий склад на 150 автобусів: 100 МАЗів і 50 Електронів.



Станом на сьогодні на балансі підприємства 115 Електронів і 100 МАЗів — нові, великі автобуси. 20 Атаманів і 18 ЧАЗів — середні. 33 автобуси ЛАЗ.



За постійними договорами ЛК АТП-1 обслуговує 17 маршрутів — 46, 6а, 5а, 28, 4а, 3а, 29, 10, 52, 1а, 9, 20, 47а, 2а, 16, 32, 45 та 7 нічних маршрутів. Обслуговує за тимчасовими договорами маршрути № 8А, 18, 19, 35, 36А, 37, 40, 49.



В середньому тепер кожного дня на рейси виходить більше 200 машин.



На маршрутах ЛК «АТП-1» зберігався пільговий проїзд для осіб пенсійного віку.



У 2018 році ЛКП «Львівелектротранс» придбало 30 вживаних трамваїв із Берліна. Цього року місто має почати отримувати 50 нових тролейбусів Електрон.



13 травня цього року Львівська міська рада підписала мандатний лист з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) щодо залучення коштів міжнародної фінансової інституції на закупівлю 100 нових тролейбусів з автономним ходом.



У планах міста придбати ще 100 нових автобусів і 10 нових трамваїв за кошти Європейського інвестиційного банку. Для реалізації цього проекту необхідно погодження Міністерства фінансів.