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«Програму про фінансову підтримку контрактників повинні прийняти на рівні держави», — депутатка ЛМР Олена Пасевич

Суспільство | 28-05-2019, 13:00Коментарів: 0 0 Переглядів: 62 62    
«Програму про фінансову підтримку контрактників повинні прийняти на рівні держави», — депутатка ЛМР Олена Пасевич
Львівська міськрада ще місяць тому скерувала звернення до голови Верховної Ради України Андрія Парубія та прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана щодо фінансової підтримки військовослужбовців-контрактників. Мерія, зокрема, вимагає, аби таку програму запровадили в усіх містах держави. Як зазначила депутатка міськради, членкиня постійної комісії з питань гуманітарної політики Олена Пасевич, після скерування звернення між депутатським корпусом досягли домовленості, що в разі неприйняття ініціативи Львова на держрівні, її впровадять на рівні міста.
За словами депутатки, один із ініціаторів ухвали про запровадження адресної допомоги контрактникам — мешканцям Львова — Петро Адамик закидає міськраді те, що, мовляв, відповідна ухвала не виноситься на розгляд сесії. Однак, це не відповідає дійсності, переконує вона, оскільки місто вже звернулось до державних органів влади з вимогою прийняти таку програму на рівні країни. Натомість, у разі відмови її обов’язково впровадять на рівні міста.

«Сфера моєї діяльності пов’язана безпосередньо із захистом учасників бойових дій, військовослужбовців та членів їхніх сімей. Тож я долучилась до роботи колег — Адамика та Лопачака, бо для нас, представників депутатського корпусу, є правило: добро не має бренду. І для нас абсолютно не має значення, хто є ініціатором. Більше того, я проговорила з багатьма керівниками бойових бригад і військовими комісарами, ми внесли низку доопрацювань в ініціативу. Під час однієї з попередніх сесій ми звернулися до Кабміну, Міноборони та Генштабу про внесення ініціативи на державному рівні, та домовились, що якщо на її не підтримають, то однозначно впровадимо це на місцевому рівні. Тобто в нас абсолютно немає різних позицій щодо підтримки наших захисників — Львів завжди показував приклад, ініціював програми, які потім копіювали або ж пропонували до впровадження на державному рівні. І тут, однозначно, будемо показувати таку ж позицію», — пояснила Олена Пасевич.

Нагадаємо, на сесійному засіданні 25 квітня цього року депутати проголосували за звернення до голови ВРУ Андрія Парубія та прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, щоб на рівні країни прийняти рішення про фінансову підтримку військовослужбовців-контрактників. Депутати запропонували впровадження одноразової виплати з держбюджету учасникам ООС (АТО), у розмірі 100 тисяч гривень кожному, а також збільшення виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, які підписали контракт для проходження військової служби у ЗСУ, — не менш ніж 50 тисяч гривень кожному.

До слова, оскільки захист військового — це пряма відповідальність держави, то не всі міста України мають змогу коштом свого бюджету передбачити відповідні допомоги. Натомість, Львів — це єдине місто України, яке все-таки на рівні місцевого бюджету ініціювало низку програм підтримки учасників АТО. Лише на виплати по 100 тисяч гривень для бійців міськрада скерувала вже більше 235 мільйонів гривень.
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