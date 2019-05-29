   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 29/05/2019 На початку червня розпочнуться археологічні дослідження на місці, де була побудована Велика міська синагога...>> У Львові відзначили 103-тю річницю від дня смерті Івана Франка...>> Львівську мерію відвідав генеральний директор Міжнародного департаменту культури Буенос-Айресу (CICBA) Маріано Рей...>> В Закарпатті нагородили переможців обласного етапу у мистецькому конкурсі від ДФС...>> ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!...>> Закарпатські митники вилучили «Mercedes» через приховані в ньому цигарки...>> Гривня на міжбанку сильно знизилася...>> Підпірну стінку на вул. Просвіти відремонтують...>> До Львова привезли Чудотворну ікону Зарваницької Божої Матері...>> Місто викупить в обласної ради приміщення для Центру Опіки Сиріт за 40 млн грн...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Дуже б хотів, щоб у Верховній Раді було більше класних і якісних людей», — А. Садовий...
 >>> 
«Першочергово потрібно передбачити додаткові кошти на обладнання для відділень невідкладної допомоги — від цього залежить життя», — Володимир Зуб...
 >>> 
«Пріоритетом програми „Львів-2020“ було визначено облаштування спортивної інфраструктури біля усіх шкіл міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Жителю Львівщини, який «замінував» київський метрополітен, повідомили про підозру...
23-05-2019, 10:09  >>> 
На Львівщині судять жінку, яка порізала свого вітчима...
23-05-2019, 10:08  >>> 
Прокурори у Червонограді скерували до суду чотири справи у сфері корупційних кримінальних правопорушень...
23-05-2019, 10:06  >>> 
   Здоров'яЗдоров
На Львівщині стартує кампанія відпочинку та оздоровлення дітей...
27-05-2019, 17:31  >>> 
Відомий пластичний хірург з Німеччини Клаус Екснер знову консультує та оперує дітей у Львові...
21-05-2019, 23:43  >>> 
Більше 30 млн грн потрібно для оснащення відділення невідкладної допомоги у лікарні швидкої допомоги...
17-05-2019, 14:50  >>> 

В Закарпатті нагородили переможців обласного етапу у мистецькому конкурсі від ДФС

Суспільство | 28-05-2019, 21:22Коментарів: 0 0 Переглядів: 157 157    
В Закарпатті нагородили переможців обласного етапу у мистецькому конкурсі від ДФС
В Закарпатті нагородили переможців обласного етапу у мистецькому конкурсі від ДФС
В Закарпатті нагородили переможців обласного етапу у мистецькому конкурсі від ДФС
В Закарпатті нагородили переможців обласного етапу у мистецькому конкурсі від ДФС
В Закарпатті нагородили переможців обласного етапу у мистецькому конкурсі від ДФС
Сьогодні в приміщенні Головного управління ДФС у Закарпатській області, що в Ужгороді, відбулось нагородження переможців першого етапу ІІ Всеукраїнського мистецького конкурсу «Податкова абетка» та «Сьогодення та майбутнє податкової та митної справи».
Школярі з усієї області цьогоріч були дуже старанними та наполегливими під час участі в конкурсі – на адресу органів ДФС подано рекордну кількість конкурсних робіт – 102. Найбільше їх надійшло від учнів Хустщини, Ужгородщини та Міжгірщини.
Участь у нагородженні та привітанні учасників конкурсу взяли: начальник ГУ ДФС у Закарпатській області Олексій Петріченко, начальник Закарпатської митниці ДФС Станіслав Балуєв, викладач Закарпатського художнього інституту Вікторія Сливка, голова територіального відділення АППУ у Закарпатській області Марта Волощук та Володимир Суліма, заступник голови Громадської ради при ДФС у Закарпатській області.
Усім діткам подякували за чудові роботи та активність, відзначили високий рівень податкової та митної культури серед молоді Закарпаття, побажали успіхів у навчанні, нових звершень та перемог. Також школярам розповіли про можливість реалізувати себе, ставши в майбутньому податківцем, митником, чи, маючи таланти, спробувати себе на творчій ниві.
   Новини по темі: Суспільство
В Закарпатті нагородили переможців обласного етапу у мистецькому конкурсі від ДФС...
28-05-2019, 21:22  >>> 
ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!...
28-05-2019, 21:16  >>> 
«Програму про фінансову підтримку контрактників повинні прийняти на рівні держави», — депутатка ЛМР Олена Пасевич...
28-05-2019, 13:00  >>> 
Кошти з рахунку АТП-1 управління юстиції стягнуло в межах виконавчого провадження...
28-05-2019, 12:58  >>> 
Львівська облрада хвилиною мовчання вшанувала пам'ять загиблих Героїв...
28-05-2019, 12:41  >>> 
У китайському місті Ченду встановлять три пам´ятники, запропоновані львів’янином...
28-05-2019, 10:19  >>> 
Закарпаття знову заллє, подекуди - з грозами і градом...
28-05-2019, 10:08  >>> 
   АктуальноАктуально
У Києві пройде Форум жіночого партнерства...
28-05-2019, 13:54  >>> 
В Україні стартувала виборча кампанія в Раду...
24-05-2019, 13:15  >>> 
Зеленський призначив співвласника "Кварталу 95" своїм першим помічником...
22-05-2019, 09:02  >>> 
   ПолітикаПолітика
Україну відвідають два директори ЄС - обговорять відносини після виборів...
28-05-2019, 08:43  >>> 
Росія переможе, якщо США вийдуть з НАТО - дослідження IISS...
28-05-2019, 08:40  >>> 
Вибори до Ради: в ООН нагадали про важливість рівної участі жінок...
28-05-2019, 08:37  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Гривня на міжбанку сильно знизилася...
28-05-2019, 21:12  >>> 
Закарпатцям про відповідальність за несвоєчасну сплату ПДФО за наслідками річного декларування...
28-05-2019, 13:02  >>> 
Гривня суттєво зміцнилась до долара і євро...
28-05-2019, 10:07  >>> 
   СуспільствоСуспільство
В Закарпатті нагородили переможців обласного етапу у мистецькому конкурсі від ДФС...
28-05-2019, 21:22  >>> 
ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!...
28-05-2019, 21:16  >>> 
«Програму про фінансову підтримку контрактників повинні прийняти на рівні держави», — депутатка ЛМР Олена Пасевич...
28-05-2019, 13:00  >>> 
   ВладаВлада
Олександр Ганущин прозвітував про свою роботу перед депутатським корпусом Львівської обласної ради...
28-05-2019, 15:20  >>> 
«Робота міської ради здійснюється у звичному режимі», — Г. Пайонкевич...
28-05-2019, 12:56  >>> 
Ухвала про відставку мера, яку підготували депутати, базується на рішенні суду ще 2017 року...
28-05-2019, 12:44  >>> 
   КультураКультура
До Львова привезли Чудотворну ікону Зарваницької Божої Матері...
28-05-2019, 15:49  >>> 
До Львова привезуть Чудотворну ікону Зарваницької Божої Матері...
27-05-2019, 14:53  >>> 
У Львівському палаці мистецтв презентували картини «Нової реальності»...
25-05-2019, 09:46  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
21:31 На початку червня розпочнуться археологічні дослідження на місці, де була побудована Велика міська синагога
21:29 У Львові відзначили 103-тю річницю від дня смерті Івана Франка
21:25 Львівську мерію відвідав генеральний директор Міжнародного департаменту культури Буенос-Айресу (CICBA) Маріано Рей
21:22 В Закарпатті нагородили переможців обласного етапу у мистецькому конкурсі від ДФС
21:16 ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!
21:15 Закарпатські митники вилучили «Mercedes» через приховані в ньому цигарки
21:12 Гривня на міжбанку сильно знизилася
15:51 Підпірну стінку на вул. Просвіти відремонтують
15:49 До Львова привезли Чудотворну ікону Зарваницької Божої Матері
15:46 Місто викупить в обласної ради приміщення для Центру Опіки Сиріт за 40 млн грн

   Анонси
У Львові відбудеться 12 традиційний турнір «Легенди спартака»...
28-05-2019, 21:27  >>> 
У межах 38 міжнародного фестивалю музичного мистецтва «Віртуози» у Львові відбудуться «Кращі Концерти & Солісти Японії»...
28-05-2019, 21:26  >>> 
У Львові відбудеться вечірка на честь відкриття реєстрації на Молодвіж 2019...
28-05-2019, 15:47  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования