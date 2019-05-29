|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
В Закарпатті нагородили переможців обласного етапу у мистецькому конкурсі від ДФС
|Суспільство | 28-05-2019, 21:22
| 0 157
|
Сьогодні в приміщенні Головного управління ДФС у Закарпатській області, що в Ужгороді, відбулось нагородження переможців першого етапу ІІ Всеукраїнського мистецького конкурсу «Податкова абетка» та «Сьогодення та майбутнє податкової та митної справи».
Школярі з усієї області цьогоріч були дуже старанними та наполегливими під час участі в конкурсі – на адресу органів ДФС подано рекордну кількість конкурсних робіт – 102. Найбільше їх надійшло від учнів Хустщини, Ужгородщини та Міжгірщини.
Участь у нагородженні та привітанні учасників конкурсу взяли: начальник ГУ ДФС у Закарпатській області Олексій Петріченко, начальник Закарпатської митниці ДФС Станіслав Балуєв, викладач Закарпатського художнього інституту Вікторія Сливка, голова територіального відділення АППУ у Закарпатській області Марта Волощук та Володимир Суліма, заступник голови Громадської ради при ДФС у Закарпатській області.
Усім діткам подякували за чудові роботи та активність, відзначили високий рівень податкової та митної культури серед молоді Закарпаття, побажали успіхів у навчанні, нових звершень та перемог. Також школярам розповіли про можливість реалізувати себе, ставши в майбутньому податківцем, митником, чи, маючи таланти, спробувати себе на творчій ниві.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|В Закарпатті нагородили переможців обласного етапу у мистецькому конкурсі від ДФС...
|28-05-2019, 21:22
| >>>
|ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!...
|28-05-2019, 21:16
| >>>
|«Програму про фінансову підтримку контрактників повинні прийняти на рівні держави», — депутатка ЛМР Олена Пасевич...
|28-05-2019, 13:00
| >>>
|Кошти з рахунку АТП-1 управління юстиції стягнуло в межах виконавчого провадження...
|28-05-2019, 12:58
| >>>
|Львівська облрада хвилиною мовчання вшанувала пам'ять загиблих Героїв...
|28-05-2019, 12:41
| >>>
|У китайському місті Ченду встановлять три пам´ятники, запропоновані львів’янином...
|28-05-2019, 10:19
| >>>
|Закарпаття знову заллє, подекуди - з грозами і градом...
|28-05-2019, 10:08
| >>>
|