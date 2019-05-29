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На Львівщині стався обвал на шахті, є загиблі
|Суспільство | 29-05-2019, 09:52
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|У ніч на середу на шахті "Лісова" ДП "Львіввугілля" у селі Сілець Сокальського району Львівської області стався обвал породи, загинуло двоє гірників.
Про це повідомив голова Незалежної спілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, обвал трапився на горизонті 242 м.
"Під завалом опинилося два гірника. Тіло одного загиблого підняли на поверхню. Йому було лише 32 роки. Роботи з вилучення другого шахтаря продовжуються", - повідомив Волинець.
Він зазначив, що всього в шахті перебуває 69 гірників, з них на аварійній ділянці – 21 гірник. Шахта працює у штатному режимі.
Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомив, що обвал стався близько 6 ранку.
"На 06:30 вже виявлено тіло одного з чоловіків (чоловік місцевий житель 1997 року народження), іншого чоловіка 1971 року народження наразі не виявили під завалами, працюють служби. На 08:50 надійшла інформація, що і другий чоловік загинув", - пише він.
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