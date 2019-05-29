В "Ощадбанку" назвали три способи стягнення 1,3 мільярда доларів з Росії

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 29/05/2019 Львів та Нідерланди обмінюються досвідом військового капеланства...>> На час сильних опадів було призупинено рух трамваїв...>> У Львові для дітей організовують мандрівку «Україна фантастична»...>> Цієї суботи у Львові відбудеться Балатон-фест 2019...>> Виплати, які можуть отримати суб’єкти господарювання у разі працевлаштування громадян за направленням служби зайнятості...>> В Ужгороді відзначили учасників мистецького конкурсі від університету ДФС...>> Керівника департаменту «Адміністрація міського голови» госпіталізували після побиття псевдоактивістами...>> Влітку розпочнеться рекультивація Грибовицького сміттєзвалища...>> У Львові на перехресті вулиць Городоцька-Сяйво облаштували новий квітник...>> Громадянин «забув» задекларувати майже 13 тис. доларів США...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Дуже б хотів, щоб у Верховній Раді було більше класних і якісних людей», — А. Садовий...
 >>> 
«Першочергово потрібно передбачити додаткові кошти на обладнання для відділень невідкладної допомоги — від цього залежить життя», — Володимир Зуб...
 >>> 
«Пріоритетом програми „Львів-2020“ було визначено облаштування спортивної інфраструктури біля усіх шкіл міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
За вбивство співмешканки на Пустомитівщині зловмиснику загрожує 10 років в’язниці...
29-05-2019, 12:26  >>> 
Прокуратура вимагає примусового лікування для чоловіка, який вбив свою родичку...
29-05-2019, 12:26  >>> 
Жителю Львівщини, який «замінував» київський метрополітен, повідомили про підозру...
23-05-2019, 10:09  >>> 
   Здоров'яЗдоров
На Львівщині стартує кампанія відпочинку та оздоровлення дітей...
27-05-2019, 17:31  >>> 
Відомий пластичний хірург з Німеччини Клаус Екснер знову консультує та оперує дітей у Львові...
21-05-2019, 23:43  >>> 
Більше 30 млн грн потрібно для оснащення відділення невідкладної допомоги у лікарні швидкої допомоги...
17-05-2019, 14:50  >>> 

В "Ощадбанку" назвали три способи стягнення 1,3 мільярда доларів з Росії

Суспільство | 29-05-2019, 09:55Коментарів: 0 0 Переглядів: 87 87    
В "Ощадбанку" назвали три способи стягнення 1,3 мільярда доларів з Росії
Рішення міжнародного інвестиційного арбітражного суду у спорі між Ощадбанком та Росією, яке було прийняте в Парижі, може бути примусово виконано у 154 іноземних державах.

Про це йдеться у відповіді прес-служби Ощадбанку на запит ЕП.

Зазначається, що згідно з міжнародним правом існує чимало різних механізмів приведення у виконання рішень міжнародних судових інституцій.

Зокрема, примусове виконання можливе за рахунок державної власності Росії.

"За загальним правилом, майно, що належить державі, захищене спеціальним імунітетом і внаслідок такого імунітету на майно не може бути звернуто стягнення. В той же час, якщо державна власність використовується з комерційною метою, імунітет такій власності не надається", - повідомили в Ощадбанку.

Відповідно, виконання рішення суду можливе лише за рахунок майна, яке є державною власністю Російської Федерації, але при цьому використовується із комерційною метою.

Примусове стягнення можливе також через "заміну кредитора".

"У тих відносинах з іноземними контрагентами, де Росія виступає кредитором, Ощадбанк може просити суд замінити Росію на себе, та вимагати від контрагентів Росії (боржників) сплати боргу саме банку", - розповіли у прес-службі фінустанови.

Третій варіант стягнення — за рахунок власності державних компаній.

"Альтернативним варіантом є звернення стягнення на майно державних компаній, яке знаходиться на території третіх держав через застосування доктрини alter ego, тобто державна компанія прирівнюється до самої країни. Реалізація такого підходу можлива в Великобританії, США, Канаді, Франції, Швеції та ряді інших країн", - заявили в "Ощаді".

Переможці суду нагадали, що Російська Федерація зобов’язана сплатити компенсацію та нараховані до дати винесення рішення проценти у розмірі близько 1,3 млрд дол та нараховані після винесення рішення проценти, які станом на 11 травня 2019 року становлять близько 16 млн доларів.

Російська Федерація не була присутня при розгляді спору й винесенні рішення і не визнає його.

"Враховуючи загальновідому практику Російської Федерації не визнавати законні рішення іноземних та арбітражних судів, добровільного виконання рішення з боку Російської Федерації навряд чи варто очікувати", - констатують в "Ощадбанку".

Більше того, Російська Федерація може ініціювати процедуру скасування винесеного арбітражного рішення.

"Оскільки була велика ймовірність, що Росія проігнорує слухання та не з’явиться, не випадково місцем слухання спору було обрано м. Париж, Франція. Суди Франції віддавна відмовляються скасовувати рішення, винесені за відсутності відповідача, якщо останнього було в належний спосіб повідомлено про різні етапи проваджень і йому було надано можливість узяти участь в арбітражі, але він нею не скористався", - розповіли у держбанку.

Міжнародні арбітражні рішення, винесені за результатами арбітражних розглядів у Франції, не можуть бути оскаржені в порядку апеляції.

У відповідності до Цивільного процесуального кодексу Франції, такі рішення можуть бути оскаржені лише шляхом подання позову про скасування рішення.

При цьому, процесуальне законодавство Франції передбачає дуже обмежену кількість підстав для скасування рішення:

арбітражний трибунал неправомірно вирішив, що справа є (або не є) підвідомчою йому;

порушення при призначенні трибуналу;

недотримання трибуналом свого мандату;

недотримання принципів належної правової процедури та справедливого судового розгляду;

коли визнання або виконання рішення буде суперечити міжнародній публічній політиці.

"Процедура скасування рішення регулюється французьким національним законодавством із врахуванням норм міжнародних конвенцій, тому є досить тривалою та складною", - йдеться у відповіді фінустанови на запит Економічної правди.

Про судовий процес та його наслідки читайте у статті: Бонжур, Москво. Як Ощадбанк може змусити Росію заплатити 1,3 мільярда

Нагадуємо:

26 листопада 2018 року Арбітражний трибунал у Парижі виніс вердикт на користь Ощадбанку — стягнути з Російської Федерації збитки, які поніс банк внаслідок анексії Криму, у розмірі 1,3 млрд доларів.

Російське Мінінстерство юстиції заявило, що Російська Федерація не визнає рішення міжнародного арбітражу і не буде компенсовувати збитки Ощадбанку.

Аргумент росіян — "відсутність у арбітражу юрисдикції на розгляд позову".
   Новини по темі: Суспільство
В Ужгороді відзначили учасників мистецького конкурсі від університету ДФС...
29-05-2019, 17:54  >>> 
Влітку розпочнеться рекультивація Грибовицького сміттєзвалища...
29-05-2019, 17:49  >>> 
Тепер для зміни місця голосування потрібен лише паспорт...
29-05-2019, 17:27  >>> 
У Києві – сильна пожежа на території "Кузні на Рибальському"...
29-05-2019, 12:43  >>> 
Україна піднялась у світовому рейтингу конкурентоспроможності...
29-05-2019, 12:38  >>> 
Зеленський поїде на шахту, де загинули гірники...
29-05-2019, 12:33  >>> 
Вагітній працівниці міської ради стало погано, викликали «швидку»...
29-05-2019, 12:31  >>> 
   АктуальноАктуально
У Києві пройде Форум жіночого партнерства...
28-05-2019, 13:54  >>> 
В Україні стартувала виборча кампанія в Раду...
24-05-2019, 13:15  >>> 
Зеленський призначив співвласника "Кварталу 95" своїм першим помічником...
22-05-2019, 09:02  >>> 
   ПолітикаПолітика
ЗМІ: Меркель розчарована і не готова поступитися посадою Крамп-Карренбауер...
29-05-2019, 09:51  >>> 
Зеленський зустрівся з місією МВФ і підтвердив, що Україна співпрацюватиме з Фондом...
29-05-2019, 09:29  >>> 
Україну відвідають два директори ЄС - обговорять відносини після виборів...
28-05-2019, 08:43  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Виплати, які можуть отримати суб’єкти господарювання у разі працевлаштування громадян за направленням служби зайнятості...
29-05-2019, 17:56  >>> 
Як самостійно продовжити чинність електронного ключа...
29-05-2019, 12:25  >>> 
Застосування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію помилково складених ПН в Єдиному реєстрі податкових накладних...
29-05-2019, 12:19  >>> 
   СуспільствоСуспільство
В Ужгороді відзначили учасників мистецького конкурсі від університету ДФС...
29-05-2019, 17:54  >>> 
Влітку розпочнеться рекультивація Грибовицького сміттєзвалища...
29-05-2019, 17:49  >>> 
Тепер для зміни місця голосування потрібен лише паспорт...
29-05-2019, 17:27  >>> 
   ВладаВлада
Олександр Ганущин прозвітував про свою роботу перед депутатським корпусом Львівської обласної ради...
28-05-2019, 15:20  >>> 
«Робота міської ради здійснюється у звичному режимі», — Г. Пайонкевич...
28-05-2019, 12:56  >>> 
Ухвала про відставку мера, яку підготували депутати, базується на рішенні суду ще 2017 року...
28-05-2019, 12:44  >>> 
   КультураКультура
До Львова привезли Чудотворну ікону Зарваницької Божої Матері...
28-05-2019, 15:49  >>> 
До Львова привезуть Чудотворну ікону Зарваницької Божої Матері...
27-05-2019, 14:53  >>> 
У Львівському палаці мистецтв презентували картини «Нової реальності»...
25-05-2019, 09:46  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:07 Львів та Нідерланди обмінюються досвідом військового капеланства
18:05 На час сильних опадів було призупинено рух трамваїв
18:03 У Львові для дітей організовують мандрівку «Україна фантастична»
17:58 Цієї суботи у Львові відбудеться Балатон-фест 2019
17:56 Виплати, які можуть отримати суб’єкти господарювання у разі працевлаштування громадян за направленням служби зайнятості
17:54 В Ужгороді відзначили учасників мистецького конкурсі від університету ДФС
17:51 Керівника департаменту «Адміністрація міського голови» госпіталізували після побиття псевдоактивістами
17:49 Влітку розпочнеться рекультивація Грибовицького сміттєзвалища
17:46 У Львові на перехресті вулиць Городоцька-Сяйво облаштували новий квітник
17:44 Громадянин «забув» задекларувати майже 13 тис. доларів США

   Анонси
У Львові відбудеться Хакатон Мін’юсту «DATA-DRIVEN JUSTICE»...
29-05-2019, 18:03  >>> 
У Львові відбудеться лекція «Legaltech@UA: шанси та ілюзії»...
29-05-2019, 18:00  >>> 
У Львові відбудеться Міжнародна конференція «Family Business: responsibility across generations»...
29-05-2019, 17:38  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования