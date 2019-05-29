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Уночі з вікна гуртожитку львівського коледжу випала дівчина, яка була в стані алкогольного сп’яніння
|Суспільство | 29-05-2019, 09:59
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|У міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення повідомили, що 29 травня о 01.43 год з вікна 7-го поверху гуртожитку Львівського коледжу будівництва, архітектури та дизайну (вул. Зелена, 105, Личаківський район) випала дівчина, 2004 р. н. (проживає у м. Виноградів). Дівчина була в стані алкогольного сп’яніння.
Її з діагнозом перелом кісток тазу, відкритий перелом гомілково-ступневого суглобу, доправлено у 8 міську клінічну лікарню.
Обставини події з’ясовують.
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