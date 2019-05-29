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Вагітній працівниці міської ради стало погано, викликали «швидку»

Суспільство | 29-05-2019, 12:31Коментарів: 0 0 Переглядів: 114 114    
Вагітній працівниці міської ради стало погано, викликали «швидку»
Вагітній працівниці міської ради стало погано, викликали «швидку»
Особи, які напередодні під час засідання виконавчого комітету облили посадовців міської ради невідомою рідиною, ймовірно — фарбою, виламали двері до міської ратуші та ввірвались всередину. Через дії протестувальників вагітній працівниці міської ради стало погано, для неї викликали «швидку».
Нагадаємо, сьогодні до протестувальників вийшли керуюча справами виконкому Марта Литвинюк, директорка юридичного департаменту Гелена Пайонкевич та директор департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко. Конструктивної розмови не вийшло. Протестувальники не захотіли слухати посадовців міської ради та виламали двері до міської ради. Почалася штовханина та бійка.
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