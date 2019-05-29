Зеленський поїде на шахту, де загинули гірники Суспільство | 29-05-2019, 12:33 0 108 Президент України Володимир Зеленський поїде в середу на шахту "Лісова" державної компанії "Львіввугілля", на якій унаслідок обвалу породи загинули двоє шахтарів.



Про це повідомили в прес-службі президента, пише "Інтерфакс-Україна".



"Сьогодні відбудеться робоча поїздка президента України Володимира Зеленського на шахту "Лісова" у селі Селець Сокальського району Львівської області, де вночі сталася аварія, внаслідок якої загинули люди", - повідомили в прес-службі Зеленського.



У Міністерстві внутрішніх справ відзначили, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України.



Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади.



Нагадаємо:



У ніч на середу на шахті "Лісова" ДП "Львіввугілля" у селі Сілець Сокальського району Львівської області стався обвал породи, загинуло двоє гірників 1971 та 1997 років народження.

