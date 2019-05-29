Україна піднялась у світовому рейтингу конкурентоспроможності Суспільство | 29-05-2019, 12:38 0 112

Україна за рік піднялася на 5 пунктів в рейтингу глобальної конкурентоспроможності країн світу за версією Міжнародного інституту управлінського розвитку в Швейцарії.



Оновлені результати дослідження опубліковані на сайті IIMD.



Україна посіла 54 місце в порівнянні з 59-им місцем минулого року. Загалом у рейтингу представлено 63 країни світу.



Сінгапур посів перше місце в рейтингу найбільш конкурентоспроможних економік світу, вперше за 10 років обігнавши Сполучених Штатів Америки, які за рік опустилися на дві сходинки.



Друге місце посів Гонконг.



Серед пострадянських країн найвище в рейтингу знаходиться Литва (32 місце), Казахстан (34 місце) та Естонія (35 місце).



Автори рейтингу оцінюють конкурентоспроможність за чотирма категоріями: ефективності економіки, ефективності уряду, ефективності бізнесу та інфраструктури.



У рейтингу враховується широкий набір статистичних даних, таких як безробіття, ВВП і державні витрати на охорону здоров'я та освіту, а також дані з опитування виконавців, що охоплює такі теми, як соціальна згуртованість, глобалізація та корупція.