У Києві – сильна пожежа на території "Кузні на Рибальському" Суспільство | 29-05-2019, 12:43 0 105

На території заводу "Кузня на Рибальському", який раніше належав екс-президенту Петрові Порошенку, гасять пожежу.



Як повідомляє dtp.kiev.ua, "серйозна пожежа на території заводу "Ленінська кузня" на Рибальському: на місці працюють пожежні".



"Дуже сильне задимлення, видно з відстані у кілька кілометрів", – ідеться в повідомленні.

"Можливо, звільняють частину території для інфраструктури нового житлового комплексу для приїжджої еліти", – припускає Fb-користувач dtp.kiev.ua.



Водночас, Державна служба з надзвичайних ситуацій у Києві повідомляє, що горить трюм у пришвартованому кораблі.



Повідомлення про пожежу на вул. Електриків, 29-а, надійшло до рятувальників о 09:24 середи, 29 травня.



На місці події пожежно-рятувальні підрозділи виявили, що горить трюм у пришвартованому кораблі на площі 100 кв. м.



"Попередньо на кораблі проводились зварювальні роботи", – уточнює столична ДСНС.

Уже о 10:33 пожежу було локалізовано.



Об 11:19 її ліквідували.



До гасіння пожежі було залучено 4 одиниці основної та спеціальної техніки, а також 20 чоловік особового складу Київського гарнізону.



Загиблих та травмованих немає.



Нагадаємо:



Завод "Кузня на Рибальському" (раніше "Ленінська Кузня") був створений у 1862 році.

У 1995 році його придбав Петро Порошенко.

З початком війни на Донбасі завод освоїв виробництво нових розробок оборонного призначення, із 2016 року експортував товари військового значення.

Група "ТАС" Сергія Тігіпка восени 2018 року придбала ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" і планує побудувати там житловий масив і великий торгово-офісний центр.

