Влітку розпочнеться рекультивація Грибовицького сміттєзвалища Суспільство | 29-05-2019, 17:49 0 78

Цього літа розпочнеться перший етап рекультивації Грибовицького сміттєзвалища. Він передбачає вирівнювання тіла полігону, встановлення систем дегазації та очистки фільтратів. Це складові першого етапу комплексної рекультивації, який триватиме два роки. Відновлення полігону стає можливим завдяки міжнародному проекту із ЄБРР.

Зокрема, вже незабаром розпочнуться роботи із вирівнювання схилів сміттєзвалища, щоб унеможливити обвали та повернути полігон у межі землекористування, адже зараз частина сміття вийшла за визначений периметр.



«Паралельно із виположуванням схилів відбудеться встановлення та запуск обладнання для дегазації полігону. А вже восени повинна запрацювати нова система очистки фільтрів: саме зараз триває тендер на визначення фірми-переможця. Тож вперше за всі роки розмов про необхідність рекультивації Грибович ми розпочинаємо реальне вирішення цієї проблеми. Це стає можливим завдяки міжнародному проекту із ЄБРР», — розповів директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря.



Одночасно із встановленням систем для проведення дегазації та встановлення системи очистки фільтрів цього року стартують роботи із стабілізації тіла сміттєзвалища. Для цього його вирівняють та накриють спеціальним технологічним захисним екраном товщиною понад 60 см. Це товстий шар природних матеріалів (щебінь, пісок), та гідроізолююча захисна мембрана, які унеможливлять потрапляння опадів всередину, а відтак — подальше утворення фільтратів.



Тоді фахівці перейдуть до наступного етапу робіт, який передбачає біологічну рекультивацію — це формування родючого шару. Цей процес триватиме ще 2−3 роки. За цей час на полігоні будуть висаджені чагарники, кущі, невеликі насадження із неглибокими кореневими системами, щоб не пробити захисний шар. Очікується, що весь полігон у Грибовичах буде виглядати як великий сквер.



Нагадаємо, рекультивація Грибовицького сміттєзвалища є частиною комплексного плану вирішення проблеми поводження з твердими побутовими відходами у Львові. За два роки у місті збудують перший в Україні сучасний сміттєпереробний комплекс із європейською технологією механіко-біологічної переробки відходів, рекультивують старий полігон та впровадять нову систему поводження з відходами. Вона передбачатиме сортування сухого та вологого сміття, вторинної сировини та облаштування окремих майданчиків для збору електроніки, великогабаритного і будівельного сміття. Вже у цьому році відкриється станція компостування органічних відходів. Для цих цілей місто отримало 25 мільйонів євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку, 10 мільйонів євро гранту — безповоротної фінансової допомоги від екологічних фондів. Внесок міста — 6,75 мільйона євро.