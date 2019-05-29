В Ужгороді відзначили учасників мистецького конкурсі від університету ДФС Суспільство | 29-05-2019, 17:54 0 78

Сьогодні в приміщенні Ужгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцею «Лідер», відбулось відзначення учасників першого етапу ІІ Всеукраїнського мистецького конкурсу «Податкова абетка» та «Сьогодення та майбутнє податкової та митної справи».

Участь у заохочувальному нагородженні та привітанні учасників конкурсу взяла Марія Бадида – начальник управління у м.Ужгороді ГУ ДФС у Закарпатській області. Марія Петрівна подякувала учням та вчителям ліцею за активну участь в конкурсі на податкову та митну тематики, зауваживши, що саме це може стати гарним поштовхом для дитини з визначенням й обранням професії в майбутньому.

Дякуємо всім, хто взяв участь у мистецькому конкурсі, за надіслані роботи та чудово підібрані теми. Приємно, що учні вашої школи зібрали так багато подяк та нагород, що свідчить про зацікавлення тематикою податків та усвідомлення того, як працює наповнення бюджету в нашому місті, зокрема. А журі в нас цього разу було досить прискіпливим до якості виконання творів. Сподіваюся, що ви й надалі братимете участь в подібних конкурсах, і отримаєте ще більше нагород, – наголосила Марія Бадида.

Варто зазначити, що мета цьогорічного мистецького конкурсу від університету ДФС – пошук, підтримка талановитих учнів, роз’яснення ролі та значення фіскальної служби в ролі України. Зауважимо, що на адресу ДФС у Закарпатській області було подано рекордну кількість конкурсних робіт – 102. Фахівці органів ДФС переконані, що це свідчить про високий рівень податкової та митної культури серед молоді Закарпаття.

