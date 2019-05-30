КС закрив справу про приватизацію об'єктів "Укррудпрому" Суспільство | 30-05-2019, 09:33 0 86

Конституційний Суд України ухвалив рішення про закриття провадження щодо приватизації об'єктів Державної акціонерної компанії "Укррудпром".



Як повідомили ЕП у КС, таке рішення 16 суддів ухвалили одноголосно на закритій частині пленарного засідання Великої палати 28 травня.



На сайті суду значиться, що за підсумком розгляду "ухвалено рішення Великої палати Конституційного суду України про закриття провадження у справі".



Справу було відкрито за поданням 54 народних депутатів України щодо конституційності закону "Про особливості приватизації підприємств Державної акціонерної компанії "Укррудпром".



Нагадаємо, приватизація відбулася у 2004 році після прийняття Верховною Радою та підписання тодішнім президентом Леонідом Кучмою відповідного закону.



Покупцями підприємств "Укррудпрому" стали АТ "СКМ" Ріната Ахметова, група "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова і ТОВ "Смарт-груп" Вадима Новинського. Наразі переважною більшістю гірничорудних підприємств володіє група "Метінвест" і "Смарт-холдинг".



У 2015 році Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом заволодіння майном ДАК "Укррудпром".



У спеціальній контрольній комісії Верховної Ради з питань приватизації тоді заявили, що майно "Укррудпрому" було придбано за 500 млн доларів, тоді як його фактична вартість коливається в межах 20-50 млрд доларів.