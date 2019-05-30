Саакашвілі розповів про випадкову зустріч із Порошенком після депортації: Думали, я його покусаю Суспільство | 30-05-2019, 09:35 0 85

Колишній президент Грузії і екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі, якого у період президентства Петра Порошенка позбавили громадянства та видворили з України, випадково зустрівся з ним в ЄС на з'їзді Європейської народної партії.



Про це Саакашвілі розповів в ефірі телеканалу "НАШ", передає LIGA.net.



"Дуже близько, прямо обличчями зіткнулися. Знаєте, що я зробив? Просто пройшов повз. Охорона думала, що я його зараз покусаю - вони розгубилися, зайняли периметр... А я просто пройшов", - сказав екс-президент Грузії.



Не уточнюється, коли саме це сталося, ймовірно, на 25-му з'їзді Європейської народної партії у листопаді.



Саакашвілі заявив, що у нього є "особиста причина бути на нього злим, але нема особистих образ", та додав, що йому нецікава помста Порошенкові.



Нагадаємо:



Колишній президент Грузії і екс-губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі після повернення в Україну сказав, що його не цікавлять політичні посади.

Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року, йому заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року.

28 травня президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу свого попередника Петра Порошенка та повернув громадянство екс-губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі.

Саакашвілі подякував Зеленському за указ про відновлення його громадянства України.

29 травня Саакашвілі повернувся до України.

