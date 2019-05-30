Невакцинованій дитині не можна ходити в садок. Рішення суду Суспільство | 30-05-2019, 11:19 0 91

Чи є заборона відвідувати дитячий садок невакцинованій дитині – порушенням прав?



"Ні", – остаточно вирішив Верховний Суд України 17 квітня 2019 року.



Позов матері, яка відстоювала своє право відводити до дошкільного навчального закладу дитину без обов’язкових щеплень (правець, дифтерія, кашлюк тощо), не задоволено.

Ця історія почалася у червні 2016 року, коли до суду звернулась мати нещепленої дитини з вимогою не чинити перешкоду її дитині у здобутті дошкільної освіти.



Спочатку її позов було задоволено рішенням Славутського міськрайонного суду Хмельницької області.



У 2017 році дошкільно-навчальний заклад подав апеляційну скаргу, яку було задоволено.



Рішення суду першої інстанції скасовано та ухвалено нове рішення, яким у задоволенні позову відмовлено.

Позиція Верховного Суду



Верховний Cуд 2019 року вирішив, що індивідуальний інтерес людини (відмова від щеплення) не можна ставити вище за загальний інтерес суспільства – не хворіти інфекційними хворобами.



У постанові йдеться, що завданням держави є забезпечення дотримання оптимального балансу між реалізацією права дитини на дошкільне навчання та інтересами інших дітей.



Схожу справу вже розглядав Європейський суд з прав людини.



У 2012 році у справі "Соломахін проти України" він вирішив, що обов`язкове щеплення, як примусовий медичний захід, є втручанням у гарантоване пунктом 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод право на повагу до приватного життя особи, що включає в себе фізичну та психологічну недоторканість особи.