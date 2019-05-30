Львівська міська рада надає кредит на отримання житла молодим сім’ям терміном на 30 років Суспільство | 30-05-2019, 11:48 0 240 Львів сприяє молодим сім’ям у придбанні житла. Починаючи з 2014 року у місці діє Програма молодіжного кредитування. Цього року з міського бюджету на цю Програму передбачено 12 млн. грн. За словами Ірини Маруняк, директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР, міська рада надає кредит на отримання житла молодим сім’ям. Кредитні кошти повертаються назад у бюджет протягом 30 років. Натомість забудовника, у якого можна придбати житло, і яке саме житло хто з учасників Програми може отримати, визначає Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву (Київ).



Програма молодіжного кредитування дає можливість молодим сім’ям, до 35 років, отримати кредит для придбання відповідного житла. Для цього, найперше, сім’я повинна стояти на квартирній черзі, а тоді звернутися у Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, який знаходиться на вул. Винниченка. Саме цей Фонд пропонує сім’ям скористатися Програмою молодіжного кредитування, формує списки учасників Програми, займається пошуком підрядника, у якого можна придбати житло. До 1 березня Фонд має подати у міську раду списки сімей, які братимуть участь у Програмі молодіжного кредитування. Ці списки погоджуються на депутатських комісіях (комісія молодіжної політики, культури та фізичної культури та комісія інженерного господарства, транспорту, зв’язку та інженерної політики). Тоді готується відповідне рішення виконавчого комітету. Після того, як списки учасників Програми затвердженні рішення виконавчого комітету, Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву розпочинає роботу з сім’ями, які включені в Програму, тобто пропонує їм житло. Тоді вирішується, яке житло буде придбано, і яка сума першого внеску. Перший внесок повинна оплатити сім’я. Сума першого внеску становить різницю між вартістю метра квадратного, яка обумовлена держбудівською ціною, і ринковою вартістю, за якою купується житло. Це є перший транш, який необхідно оплатити. А вже наступні кошти виплачуються щоквартально.



«Програма молодіжного житлового кредитування передбачена Постановою Кабінету Міністрів України, від 21 травня 2001 року № 584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво і придбання житла». Ця Постанова регулює, на яких умовах і кому може бути наданий молодіжний кредит.



Молодіжний кредит надається терміном на 30 років. Отож, це є кредит, який має бути повернутий місту впродовж 30 років. Він надається молодим сім’ям віком до 35 років, які перебувають на квартирній черзі у Львівській міські раді. Є передбачений порядок надання цих кредитів. Списки людей, яким надається кредит, погоджуються і затверджуються двома депутатськими комісіями. Лише за погодження цих двох комісій готується рішення виконавчого комітету про погодження списків осіб, яким може бути надано кредит.



У списки людей, яким надано право на молодіжне кредитування, входять молоді вчені, багатодітні сім’ї, учасники АТО, майстри спорту, сім’ї, в яких виховуються діти з інвалідністю, одинокі матері, і люди, які мають граничний вік, тобто 35 років. Вони в обов’язковому порядку включаються в ці списки. Адже, коли їм вже більше 35 років, то вони втрачають можливість отримати цей кредит.



Учасники програми сплачують перший внесок — це, як правило 6% від загальної вартості житла. І далі, протягом 30 років оплачують кошти за отримання житла.



Отож, ще раз підкреслюю, це кредит, який люди, які його отримали, мають в обов’язковому порядку, протягом 30 років, повернути. Щомісячно Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, який безпосередньо займається і готує списки на отримання кредиту і слідкує як цей кредит погашається, дає інформацію у департамент фінансової політики про повернення кредиту. Тобто ця ситуація контролюється і департаментом фінансової політики, і Фондом молодіжного кредитування.



Тобто, міська рада, надає лише кредит на отримання житла і контролює повернення цих коштів. А Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, сам визначає забудовника, у якого будуть купувати житло, і сам визначає, хто і яке житло отримає, тобто індивідуально працює з кожною особою, яка отримала кредит.



Отож, цей процес є контрольований, а Програма молодіжного кредитування є доцільною, адже дає можливість молодим сім’я, які не мають житла, отримати житло в кредит", — розповіла Ірина Маруняк.



За її словами, у 2018 року для отримання молодіжного кредиту було виділено 13,9 млн. грн, у 2017 році — 7,6 млн. грн, а у 2019 році передбачено більше 12 млн. грн.

Довідка



На сьогодні в Україні діє Державна програма забезпечення молоді житловим на 2013−2020 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. № 967.



Починаючи з 2015 року і по теперішній час з державного бюджету України видатки за КПКВК 2751390 «Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» не передбачалися.



Фінансування пільгового кредитування молоді здійснюється на теперішній час лише місцевими бюджетами за місцевими житловими програмами.