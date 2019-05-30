30 травня - Всесвітній день боротьби з астмою Суспільство | 30-05-2019, 13:26 0 62 Сьогодні, 30 травня, відзначається Всесвітній день боротьби з астмою. Бронхіальна астма - хронічне запальне захворювання дихальних шляхів, яке характеризується зворотньою бронхіальною обструкцією і гіперактивністю бронхів внаслідок підвищеної чутливості до алергенів.

Клінічно бронхіальна астма проявляється нападами задухи, переважно ввечері та вночі; кашлем; важким диханням з утрудненим видихом, зі свистом, що чути на відстані; відчуттям нестачі повітря та стиснення в грудній клітці.

Це захворювання виникає з багатьох причин, і однією з них є куріння. Пасивне куріння є чи не найбезпечнішим чинником негативного впливу на дихальні шляхи людини, адже пасивний курець не звик до постійного контакту з тютюновим димом, і його організм є більш вразливим, тим більше - дитячий організм.

За словами експерта департаменту охорони здоров’я з алергології Анізії Бандрівської, кількість хворих на бронхіальну астму на Львівщині залишається приблизно стабільною протягом останніх кількох років, в межах 9500 осіб. Так, у 2018 році поширеність патології становила 4,63 на 1000 дорослого населення. Протягом минулого року зареєстровано 1903 вперше виявлених випадки бронхіальної астми (захворюваність 0,21 на 1000 дорослого населення). Пацієнти забезпечені базовою терапією, зокрема, завдяки програмі «Доступні ліки».

Тютюн вбиває 7 мільйонів людей щороку. З них понад 890 тисяч людей передчасно помирає від захворювань, спричинених вторинним димом. І астма є одним із них.

Бронхіальна астма – проблема світового значення, це одне з найбільш поширених хронічних захворювань у світі. Астма не може бути вилікувана повністю. Проте належне інформування громадськості про заходи профілактики, своєчасна діагностика і терапія можуть допомогти хворим контролювати перебіг астми і жити повноцінним життям.

Захистіть себе та своїх рідних від пасивного куріння!А якщо курите – позбудьтеся тютюнової залежності і тим самим обмежте себе від багатьох небезпечних хвороб!Безкоштовний сервіс з надання допомоги у припиненні куріння http://stopsmoking.org.ua.

