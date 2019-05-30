Молодь запрошують на фестиваль “Let’s play” Суспільство | 30-05-2019, 13:27 0 75 Громадська організація “I am”, з метою популяризації волонтерства у громаді, активізації та спонукання до спільних дій, організовує масштабний фестиваль ігор “Let’s play”, який є свого роду комунікаційним майданчиком між різними віковими категоріями дітей, молоді та батьків.

В рамках події буде офіційно встановлено 2-метрову металеву скульптуру, яка заохочуватиме молодь об'єднуватись і активно та з користю проводити час на свіжому повітрі без гаджетів.

Фестиваль буде розділено на тематичні локації, де кожен може знайти для себе щось цікаве:

велетенська гра, пропагування дитячої грамотності з безпеки, де фішками будуть самі діти від ГО “Ідея міста”локації від Дому Франка та Львівської обласної бібліотеки для дітеймайстер-клас із стрільби з лука від ДЮСШ “Тризуб плюс”шалена хімічна лабораторіязона перешкод, різноманітні акції, квести, лотереї,вогонь театр тіней та вечірка просто неба.

Окрім того, на території фестивалю запровадять свою валюту, а усі зібрані кошти передадуть на благодійність, зокрема на організацію просвітницьких заходів.

Фестиваль “Let’s play” організовують вже 4 рік поспіль, другий рік спільно з відділом освіти Давидівської сільської ради. Цього року він проходить у рамках проекту “Давай разом!”, за фінансової підтримки Львівської Освітньої Фундації.

Як розповіли організатори, актуальним є те, щоб перед початком канікул учнів підштовхнути та дати їм позитивний зразок того, як можна самим організовуватись та разом весело проводити час відпочинку, при цьому навчатися бути відповідальними та приносити користь суспільству.

Фестиваль відбудеться у с.Давидів,Пустомитівський р-н, 2 червня о 16:00.

До місця проведення фестивалю буде організовано доїзд, участь за попередньою акредитацією. Аби акредитуватись - зверніться за цими контактами:

iam8ngo@gmail.com, 097 772 75 02.



