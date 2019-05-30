На виконання доручення Прем‘єр-міністра Львівська ОДА виділить 100 тисяч гривень допомоги родинам загиблих гірників Суспільство | 30-05-2019, 13:28 0 77 На виконання доручення Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана Львівська ОДА виділить 100 тисяч гривень допомоги родинам загиблих шахтарів.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив головам Міністерства енергетики та вугільної промисловості, ДСНС, Національної поліції та іншим відповідальним відомствам провести спеціальне розслідування причин нещасного випадку на шахті «Лісова» об’єднання «Львіввугілля» та опрацювати питання надання допомоги сім’ям загиблих шахтарів.

Відповідне доручення Глава Уряду підписав 29 травня. Строк подання результатів розслідування – 10 днів.

Довідково

Учора, 29 травня, на шахті «Лісова» об’єднання «Львіввугілля» стався нещасний випадок на виробництві – обвал породи, в результаті якого загинули двоє шахтарів.

