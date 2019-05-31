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До відома платників податків!

Суспільство | 30-05-2019, 20:51Коментарів: 0 0 Переглядів: 80 80    
В ГУ ДФС у Закарпатській області повідомляють, що відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.04.2019 №182 «Про внесення змін до наказу МФУ від 14 січня 2019 року №11» Державною казначейською службою України відкриті нові рахунки по наступних платежах:
«22013100» – Плата за ліцензії на виробництво пального;
«22013200» – Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним;
«22013300» – Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним;
«22013400» – Плата за ліцензії на право зберігання пального.
Звертаємо увагу, що зарахування плати за ліцензії на нові рахунки розпочалось з 15.05.2019 року.
Нові бюджетні рахунки, розміщені на офіційному суб-сайті «Територіальні органи ДФС у Закарпатській області» єдиного веб-порталу ДФС України в розділі «Бюджетні рахунки» (http://zak.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/) та в центрах обслуговування платників податків.
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