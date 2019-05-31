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ЛКП «Інститут просторового розвитку» подав 6 проектів на всеукраїнський конкурс архітектури та урбаністики Ukrainian Urban Awards

Суспільство | 30-05-2019, 20:56Коментарів: 0 0 Переглядів: 81 81    
ЛКП «Інститут просторового розвитку» подав 6 проектів на всеукраїнський конкурс архітектури та урбаністики Ukrainian Urban Awards
ЛКП «Інститут просторового розвитку» бере участь у ІІ всеукраїнському конкурсі архітектури та урбаністики Ukrainian Urban Awards. За інформацією Олександри Сладкової, начальника відділу урбаністики ЛКП «Інститут просторового розвитку», підприємство подало 6 проектів на цей конкурс. Зокрема, це проекти реконструкції вул. Руданського, вул. Римлянина, пл. Двірцевої, алеї на вул. Гашека, схилів на вул. Коперника, та реконструкції майданів Соборного та Перемоги в м. Житомирі. Оголошення переможців у номінаціях відбудеться 7 червня.
«Ми вперше беремо участь у цьому конкурсі. Подали на конкурс цікаві, на нашу думку, проекти, які спроектував наш інститут. Оцінювати проекти буде іноземне журі», — розповіла Олександра Сладкова.

Зокрема, проект реконструкції вул. Руданського подано на номінацію Ландшафтна архітектура та планування. Зараз проект на стадії фіналізації реалізації.

Цим проектом ЛКП «Інститут просторового розвитку» запропонував ідею створення ланцюжка «оаз"-пішохідних вулиць навколо магістралей, що оточують місто в старих мурах (існуючу пішохідну зону). Першою виключно пішохідною вулицею поза центральною пішохідною зоною м. Львова стала вулиця Курбаса. Вулиця Руданського із запаркованої авто та заставленої павільйонами ресторанів, перетворилася на затишну пішохідну вулицю з розвиненою комерційною функцією.

«Складність планувального рішення полягала в тому, що необхідно було виконати вимоги поліції щодо доступу до вулиці спецтранспорту, проте не дати їй стати запаркованою як раніше, а також в розумних межах фізично обмежити літні майданчики кафе. З точки зору ландшафту, складність полягала в тому, що вулиця є виключно тіньовою, тому рослини необхідно було підбирати витривалі, але тіньолюбиві. Хмелеграби і гінко довелося везти з Нідерландів», — повідомили в ЛКП «Інститут просторового розвитку».

Проект реконструкція вулиці Павла Римлянина подано на номінацію Міське планування. Проект вже реалізовано. Цей проект перетворив повністю запарковану вулицю, названу на честь архітектора епохи відродження Павла Римлянина, на затишний простір, що з’єднує жваву площу Митну з вулицею Пекарською.

«Проектом реконструкції було передбачено суттєве розширення тротуарів та захист їх від нелегального паркування приватних авто, для яких було створено дві паркувальні зони загальною місткістю 15 машиномісць. Проїзну частину замощено базальтовою бруківкою замість асфальту, який був тут до реконструкції. Також облаштовано велопарковки та нове вуличне освітлення, а кількість озеленення суттєво збільшилася за рахунок висадки нових дерев та кущів. Окрему увагу приділено організації водовідведення — всі ринви заведені під землю, а вздовж проїзної частини облаштовано водовідвідний рівчак з бруківки, який скеровує дощову воду у дощоприймачі. Проте вулиця не перетвориться на типовий простір для туристів завдяки тому, що проїзд збережено і комерція не зможе захопити всю вулицю, як це зазвичай відбувається з пішохідними просторами», — розповіли в ЛКП «Інститут просторового розвитку».

Також на конкурс подано проекти реконструкції пл. Двірцевої, алеї на вул. Гашека, схилів на вул. Коперника, та реконструкції майданів Соборного та Перемоги в м. Житомирі. Оголошення переможців у номінаціях відбудеться 7 червня цього року.
Довідка

Ukrainian Urban Awards — конкурс, покликаний визначити кращі архітектурні проекти України, незалежно від форми, розміру та бюджету.

Ukrainian Urban Awards матиме високу цінність для архітектурного суспільства, оскільки в його основу покладено експертне проведення конкурсу та жорсткі процедури відбору конкурсних проектів. В рамках реалізації даної місії оргкомітет Ukrainian Urban Awards взаємодіє з максимально широким колом професіоналів сфери: архітекторами, забудовниками, виробниками, представниками міністерства, та прагне до повної прозорості та об'єктивності всіх етапів голосування.

Висококваліфіковане журі у складі найкращих архітекторів країни та світу оцінюватимуть досягнення міської нерухомості України та визначатимуть найкращі архітектурні проекти.

Переможці конкурсу отримують статус найкращого проекту року і підтверджують дотримання найвищих стандартів якості у сфері архітектури України та стають взірцем для наслідування.
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