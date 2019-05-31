Аварія теплохода в Будапешті: заарештували українського капітана Суспільство | 31-05-2019, 08:50 0 91 Поліція Угорщини заарештувала капітана круїзного теплохода, що зіткнувся з прогулянковим катером на річці Дунай у Будапешті, в результаті чого загинули як мінімум сім осіб.



Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.



64-річний український громадянин Юрій С. з Одеси, який є капітаном річкового теплохода Viking Sygin, був затриманий в якості підозрюваного.



Кримінальне розслідування проводиться за статтею недбальство під час руху на воді, що призвело до масових жертв.



Угорська поліція повідомила, що розслідування виявило докази, які викликали питання особистої відповідальності, тому капітана допитали, а потім вирішили взяти під варту.



Нагадаємо, прогулянковий теплохід "Русалка" затонув в середу ввечері в кількох метрах від опори моста Маргіт навпроти будівлі парламенту Угорщини.



На борту човна перебували 35 осіб – 33 корейських туристи и двоє членів екіпажу. Сім людей загинули, ще сім вдалося врятувати, 21 особа вважається зниклою без вісти.



До пошукової операції залучили один з військових кораблів і дайверів угорської армії. Уламки човна лежать на глибині 3-4 метра.



Як і раніше офіційно не названі і причини аварії. Відомо, що "Русалка" впала на бік через 7 секунд після зіткнення і затонула.