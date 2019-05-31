У Франківській та Львівській областях борються з підтопленням Суспільство | 31-05-2019, 11:50 0 98







В Івано-Франківській області 29-30 травня, а у Львівській області 30 травня були інтенсивні опади, через що сталося підтоплення деяких будинків.



Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій вранці 31 травня, в Івано-Франківській області через підняття рівня води в річках в зону підтоплення потрапили 53 житлові будинки, 168 дворогосподарств та 81 присадибна ділянка у 17 населених пунктах.



У Львівській області у м. Ходорів Жидачівського району стався перелив води через дамбу ставка, внаслідок чого підтоплені 2 житлові будинки, 10 дворогосподарств та 50 присадибних ділянок.

Опади припинились. Рівень води поступово спадає.



На Франківщині рятувальники здійснили вже 180 виїздів для надання допомоги населенню, під час яких евакуювали 90 осіб (з них 14 дітей) та 10 автомобілів. Через підтоплені ділянки доріг перевезли 586 осіб (з них 63 дитини), відкачали понад 48 919 м куб. води.

Місцеві органи влади вживають заходи щодо надання допомоги населенню та ліквідації наслідків негоди