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| Газета №35 (55) / 2014
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До уваги громадян та суб’єктів ЗЕД!
|Суспільство | 31-05-2019, 16:16
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|Із 1 червня 2019 року через виконання робіт щодо реконструкції напрямку для легкових транспортних засобів у пункті пропуску «Вишнє Нємецьке» буде обмежено процес оформлення в обох напрямках. Орієнтовний час закінчення робіт з реконструкції – кінець жовтня 2019 року.
Для проведення підготовчих заходів з 23 травня 2019 року автобуси проходять оформлення на вантажному напрямку пункту пропуску «Вишнє Нємецьке». Словацькою стороною звертається увага, що під час проведення робіт реконструкції є передумови до зростання часу очікування на митному посту «Ужгород – Вишнє Нємецьке»».
З метою уникнення черг, просимо взяти до уваги вказану інформацію та, за можливістю, планувати перетин митного кордону через інші пункти пропуску зони діяльності Закарпатської митниці ДФС чи інших митниць.
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