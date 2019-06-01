У Брюховичах від ураження електричним струмом загинув чоловік Суспільство | 31-05-2019, 19:37 0 98 Сьогодні о 14.21 год в смт. Брюховичі на вул. Пролісковій, 4а під час будівельних робіт на власному подвір’ї отримав смертельне ураження електричним струмом чоловік, 1974 р.н. Про це повідомили в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

Обставини події з’ясовують.