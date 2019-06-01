|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Львівські прокурори відвідали діток з особливими потребами у Великому Любіні
|Суспільство | 31-05-2019, 19:38
| 0 138
|
|Міжнародний день захисту дітей – це не лише свято для дітей, а й день, який привертає увагу всього суспільства до проблем забезпечення благополуччя дітей.
На жаль, багато з них опиняється без батьківського піклування, інші ж борються із різними захворюваннями.
Вже не вперше львівські прокурори відвідують дітей та дарують таку необхідну турботу і увагу.
Цього разу прокурори завітали до Великолюбінського навчально-реабілітаційного центру в Городоцькому районі, де виховується майже 50 дітей віком від 7 до 17 років та потребують корекції розумового розвитку.
Для деяких із них сьогодні, 31 травня 2019 року, пролунав останній дзвоник і вони готуються до дорослого життя.
У подарунок діти отримали спортивне знаряддя, конструктори, набори для творчості і малювання. Не обійшлося і без солодощів. Крім цього, від колективу прокуратури області школі подаровано найнеобхідніше з побутової техніки.
Представники керівництва прокуратури області побажали вихованцям центру щасливого майбутнього, доброго здоров’я і успіхів в усіх починаннях!
|
|