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У Винниках в автомобілі трапився вибух газового балону: постраждали двоє осіб
|Суспільство | 03-06-2019, 11:30
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|В міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення повідомили, що 31 травня приблизно о 20.22 в автомобілі у м. Винники на вул. Галицькій, 88 трапився вибух газового балону. Внаслідок вибуху отримали опіки і були госпіталізовані у 8-му міську клінічну лікарню двоє чоловіків.
Зокрема:
— чоловік, 1973 року народження, мешканець м. Золочів — отримав опіки 2-го ступеню (25% голови і двох верхніх кінцівок);
— чоловік, 1986 року народження, мешканець м. Золочів — отримав опіки 1-го та 2-го ступеню (15% верхньої правої кінцівки).
Обставини події встановлюють.
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