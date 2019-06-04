У Винниках в автомобілі трапився вибух газового балону: постраждали двоє осіб Суспільство | 03-06-2019, 11:30 0 95 В міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення повідомили, що 31 травня приблизно о 20.22 в автомобілі у м. Винники на вул. Галицькій, 88 трапився вибух газового балону. Внаслідок вибуху отримали опіки і були госпіталізовані у 8-му міську клінічну лікарню двоє чоловіків.



Зокрема:



— чоловік, 1973 року народження, мешканець м. Золочів — отримав опіки 2-го ступеню (25% голови і двох верхніх кінцівок);



— чоловік, 1986 року народження, мешканець м. Золочів — отримав опіки 1-го та 2-го ступеню (15% верхньої правої кінцівки).



Обставини події встановлюють.