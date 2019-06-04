Школярі ознайомились з роботою Рава-Руського лісгоспу Суспільство | 03-06-2019, 13:54 0 118



Завжди приємно спостерігати за людьми, які захоплюються лісовою галуззю, а спостерігати за дітьми, які із захватом спостерігають за знаряддями праці лісівників, можна безмежно.

Так, нещодавно учні Синьковицької ЗОШ І-ІІ ст. ознайомились з роботою ДП «Рава-Руське лісове господарство»

Екскурсія для школярів розпочалась у музеї лісу та завершилась в дендропарку.

Про ведення мисливського господарства, юним лісоводам, розповів головний мисливствознавець — Давидюк О. П., який повідомив дітям про цінність фауни, звернув увагу на звірів, які можна зустріти у місцевих лісах та закликах оберігати птахів та не приносити шкоди звірям.

Звідки починається ліс? Хто такі лісівники? Яку роль у житті людини відіграють дерева? Відповіді на ці запитання школярам надав начальник відділу лісового господарства — Волянюк А. В., який намагався відверто поспілкуватись з дітьми та вчителями про лісову галузь, її розвиток та функціонування. А головне, розповів про щоденний вклад лісівників у майбутнє природи.

