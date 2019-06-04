ДП "Бібрський лісгосп": вихованцям дитячого садочка розповіли про ліс та правила поведінки в ньому Суспільство | 03-06-2019, 17:07 0 91



Наближаються літні канікули, час прогулянок та відпочинку на природі. Школярі та молодші діточки не можуть дочекатись, коли вони вже підуть чи поїдуть до лісу. Однак не всі знають, як поводитись в лісі. Щоб навчити діток як поводити себе в лісі інженер охорони праці Бібрського лісгоспу Пилипів Марія відвідала навчальний дошкільний заклад № 183 міста Львова, де провела інтерактивне заняття з дітьми.

Спілкуючись з малечею вона розказала чому не можна кричати в лісі, що брати з собою на пікнік, які гриби і ягоди можна збирати, що за птахи та звірі живуть в лісі. Особливу увагу було наголошено на те, щоб добре поводитись в лісі, не ламати дерев, не смітити, бути обережним і не палити вогонь в недозволених місцях.

На плакатах показали і розказали як виникає лісова пожежа і як себе поводити при її виникненні, що треба, щоб не допустити пожежі. Загалом дітей навчили, що ліси треба берегти і охороняти їхніх мешканців. Керівництво дошкільного закладу щиро подякувало Марії Пилипів за цікаве інтерактивне заняття. Надіємось, що діти тепер будуть знати, як відповідально і безпечно відпочивати в лісі.



