ДП "Бібрський лісгосп": вихованцям дитячого садочка розповіли про ліс та правила поведінки в ньому...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: вівторок, 04/06/2019 У Франковому університеті стартувала наукова конференція "Львівські хімічні читання - 2019"...>> На Львівщині відбулася Школа молодого лідера...>> На оздоровлення дітей скерують понад 16 млн грн...>> В області діють мобільні точки доступу до безкоштовної правової допомоги...>> До Дня захисту дітей організували сходження на Пікуй...>> «Червоноград читає»: у місті відбулась друга книжкова толока...>> На Львівщині активно триває будівництво спортивних майданчиків...>> У Бродівському лісгоспі школярам продемонстрували технологію вирощування садивного матеріалу...>> Завтра до частини Личаківського і Сихівського районів водопостачання буде здійснюватися з пониженим тиском...>> Податковий календар на червень 2019-го...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Міський голова Львова Андрій Садовий прокоментував вимоги псевдоактивістів...
 >>> 
А. Садовий: «Криміналітет у Львові шансів мати не буде. Я для цього буду робити все можливе і неможливе»...
 >>> 
«Слухайте і любіть своїх дітей, тому що їхніми устами часто говорить Бог», — Андрій Садовий...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
За вбивство рідного батька червоноградка може провести за ґратами 15 років...
03-06-2019, 13:37  >>> 
На Львівщині правоохоронці розслідують обставини смерті гірників на шахті «Лісова»...
03-06-2019, 13:36  >>> 
Поліція затримала зловмисника, який намагався викрасти стовпці для обмеження заїзду транспорту на вул. Підвальну...
31-05-2019, 11:28  >>> 
   Здоров'яЗдоров
На Львівщині стартує кампанія відпочинку та оздоровлення дітей...
27-05-2019, 17:31  >>> 
Відомий пластичний хірург з Німеччини Клаус Екснер знову консультує та оперує дітей у Львові...
21-05-2019, 23:43  >>> 
Більше 30 млн грн потрібно для оснащення відділення невідкладної допомоги у лікарні швидкої допомоги...
17-05-2019, 14:50  >>> 

ДП "Бібрський лісгосп": вихованцям дитячого садочка розповіли про ліс та правила поведінки в ньому

Суспільство | 03-06-2019, 17:07Коментарів: 0 0 Переглядів: 91 91    
ДП "Бібрський лісгосп": вихованцям дитячого садочка розповіли про ліс та правила поведінки в ньому
ДП "Бібрський лісгосп": вихованцям дитячого садочка розповіли про ліс та правила поведінки в ньому
Наближаються літні канікули, час прогулянок та відпочинку на природі. Школярі та молодші діточки не можуть дочекатись, коли вони вже підуть чи поїдуть до лісу. Однак не всі знають, як поводитись в лісі. Щоб навчити діток як поводити себе в лісі інженер охорони праці Бібрського лісгоспу Пилипів Марія відвідала навчальний дошкільний заклад № 183 міста Львова, де провела інтерактивне заняття з дітьми.
Спілкуючись з малечею вона розказала чому не можна кричати в лісі, що брати з собою на пікнік, які гриби і ягоди можна збирати, що за птахи та звірі живуть в лісі. Особливу увагу було наголошено на те, щоб добре поводитись в лісі, не ламати дерев, не смітити, бути обережним і не палити вогонь в недозволених місцях.
На плакатах показали і розказали як виникає лісова пожежа і як себе поводити при її виникненні, що треба, щоб не допустити пожежі. Загалом дітей навчили, що ліси треба берегти і охороняти їхніх мешканців. Керівництво дошкільного закладу щиро подякувало Марії Пилипів за цікаве інтерактивне заняття. Надіємось, що діти тепер будуть знати, як відповідально і безпечно відпочивати в лісі.
   Новини по темі: Суспільство
«Червоноград читає»: у місті відбулась друга книжкова толока...
03-06-2019, 17:35  >>> 
У Бродівському лісгоспі школярам продемонстрували технологію вирощування садивного матеріалу...
03-06-2019, 17:33  >>> 
Більше двох місяців від ЛОДА нема погодження проекту рекультивації Грибовицького полігону...
03-06-2019, 17:10  >>> 
ДП "Бібрський лісгосп": вихованцям дитячого садочка розповіли про ліс та правила поведінки в ньому...
03-06-2019, 17:07  >>> 
Школярі ознайомились з роботою Рава-Руського лісгоспу...
03-06-2019, 13:54  >>> 
У Винниках в автомобілі трапився вибух газового балону: постраждали двоє осіб...
03-06-2019, 11:30  >>> 
З початку року в Україні потонули понад 270 людей - ДСНС...
03-06-2019, 09:06  >>> 
   АктуальноАктуально
На Рівненщині впав вертоліт Сухопутних військ, екіпаж загинув...
30-05-2019, 09:12  >>> 
У Києві пройде Форум жіночого партнерства...
28-05-2019, 13:54  >>> 
В Україні стартувала виборча кампанія в Раду...
24-05-2019, 13:15  >>> 
   ПолітикаПолітика
Зеленський затвердив новий склад РНБО. Список...
31-05-2019, 15:20  >>> 
Партнер Зеленського: Закон про мову потрібно скасувати, квоти переглянути, а з Путіним домовитися...
31-05-2019, 08:33  >>> 
ЗМІ: після зриву переговорів у Ханої в КНДР стратили дипломатів...
31-05-2019, 08:29  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Податковий календар на червень 2019-го...
03-06-2019, 17:26  >>> 
Фізичні особи можуть скористатися сервісами «Електронного кабінету»...
03-06-2019, 13:34  >>> 
Курс валют: гривня призупинила падіння...
03-06-2019, 09:34  >>> 
   СуспільствоСуспільство
«Червоноград читає»: у місті відбулась друга книжкова толока...
03-06-2019, 17:35  >>> 
У Бродівському лісгоспі школярам продемонстрували технологію вирощування садивного матеріалу...
03-06-2019, 17:33  >>> 
Більше двох місяців від ЛОДА нема погодження проекту рекультивації Грибовицького полігону...
03-06-2019, 17:10  >>> 
   ВладаВлада
За час перебування в лікарні керівника департаменту «Адміністрація міського голови» жодного разу не допитували слідчі...
03-06-2019, 14:15  >>> 
Трамп переконаний, що демократи не доб'ються його імпічменту...
03-06-2019, 08:11  >>> 
Мер Львова зустрівся з головою Представництва ЄС в Україні...
30-05-2019, 21:02  >>> 
   КультураКультура
У Львові відбудеться молитовна зустріч із сестрою Ліджі Пайяпілі...
31-05-2019, 12:44  >>> 
Римо-католицька громада організовує процесійну ходу вулицями Львова з нагоди свята Божого Тіла...
31-05-2019, 11:37  >>> 
Парафія святого Антонія римо-католицької церкви 13 червня проведе у Львові процесійну ходу...
30-05-2019, 15:49  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:07 У Франковому університеті стартувала наукова конференція "Львівські хімічні читання - 2019"
18:06 На Львівщині відбулася Школа молодого лідера
18:05 На оздоровлення дітей скерують понад 16 млн грн
17:36 В області діють мобільні точки доступу до безкоштовної правової допомоги
17:36 До Дня захисту дітей організували сходження на Пікуй
17:35 «Червоноград читає»: у місті відбулась друга книжкова толока
17:34 На Львівщині активно триває будівництво спортивних майданчиків
17:33 У Бродівському лісгоспі школярам продемонстрували технологію вирощування садивного матеріалу
17:27 Завтра до частини Личаківського і Сихівського районів водопостачання буде здійснюватися з пониженим тиском
17:26 Податковий календар на червень 2019-го

   Анонси
У Львові відбудеться свято району «Балатон фест»...
31-05-2019, 19:36  >>> 
Завтра у Львові стартує 22-денний фестиваль Lviv Yoga Day...
31-05-2019, 19:35  >>> 
«Карітас-Львів» запрошує на свято з нагоди Міжнародного дня захисту дітей...
31-05-2019, 12:46  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования