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Більше двох місяців від ЛОДА нема погодження проекту рекультивації Грибовицького полігону

Суспільство | 03-06-2019, 17:10Коментарів: 0 0 Переглядів: 105 105    
Львів готовий приступати до рекультивації Грибовицького полігону ТПВ. Для проведення цих робіт було відкориговано «Комплексний проект рекультивації полігону в с. Великі Грибовичі». Проект пройшов державну експертизу і отримав позитивний Експертний висновок державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та рекомендований до затвердження у встановленому порядку. Відповідно до встановленого Порядку затвердження таких проектів, визначеного Постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р. № 560, проект рекультивації Грибовицького полігону надіслано на погодження у Львівську ОДА. За інформацією Сергія Бабака, заступника міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства, проект надіслано в ЛОДА 15 березня цього року. Пройшло вже більше два з половиною місяці, однак жодних зауважень до проекту чи його погодження львівська мерія досі не отримала.
«15 березня цього року ми надіслали на погодження комплексний проект рекультивації Грибовицького полігону, як це передбачено Постановою Кабінету Міністрів України № 560. До проекту ми додали копію експертного висновку і копію висновку з оцінки впливу на довкілля. Маємо позитивні висновки і проект рекомендований до затвердження у встановленому порядку. Відповідно, згідно з законодавством, проект ЛОДА мала б погодити протягом 5 робочих днів. Станом на сьогодні, 3 червня, ми не отримали від ЛОДА ні погодження проекту, ні жодних зауважень до нього.

Натомість 4 квітня на сайті ЛОДА було розміщено повідомлення про те, що Львівська ОДА звернулась в СБУ щодо надання правової оцінки проекту рекультивації Грибовицького полігону. Також з тексту повідомлення ми дізналися, що проект надіслано і в Управління захисту економіки Національної поліції.

З огляду на те, що до рекультивації полігону потрібно приступати негайно, не отримавши протягом місяця жодної відповіді, ми почали надсилати повторні листи в ЛОДА з нагадуванням про затвердження проекту. Повторні листи в ЛОДА надіслано 17 квітня, 23 квітня, 25 квітня.

З огляду на відсутність відповідей від ЛОДА і на них, 20 травня ми надіслали листа в СБУ з проханням поінформувати про результати розгляду проекту рекультивації Грибовицького полігону, зважаючи на необхідність термінового виконання робіт з рекультивації. До листа додали копії повторних листів, скерованих в ЛОДА. Також 28 травня ми скерували аналогічний лист в Управління захисту економіки Нацполіції.

Лише 24 травня нам було надіслано лист від Департаменту екології та природних ресурсів ЛОДА, з інформуванням про те, що ЛОДА звернулася з листами в СБУ і Управління захисту економіки Нацполіції щодо проведення додаткової правової оцінки проекту.

У мене виникає питання, яку технічну оцінку проекту рекультивації, в межах своїх повноважень, може надати СБУ та поліція?

Отож, пройшло вже більше як два з половиною місяці, а Львівська ОДА досі не погодила проект. І це не дозволяє нам приступити до практичних кроків з рекультивації полігону. Для проведення цих робіт місто зробило все залежне від нього: пройшли державну експертизу з відкоригованим проектом, отримали позитивний висновок оцінки впливу на довкілля і готові приступати до робіт. Проте, втратили вже більше двох місяців через затягування погодження.

Вкотре наголошую, рекультивація Грибовицького полігону — це надзвичайно важливі роботи, які потрібно проводити негайно. Місто має усі необхідні для цього документи і готові провести рекультивацію з дотриманням усіх екологічних норм. Фінансуватиме цей проект Європейський банк реконструкції та розвитку. Та ми втрачаємо час через відсутність погодженням від ЛОДА", — наголосив Сергій Бабак.
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