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У Бродівському лісгоспі школярам продемонстрували технологію вирощування садивного матеріалу

Суспільство | 03-06-2019, 17:33Коментарів: 0 0 Переглядів: 127 127    
У Бродівському лісгоспі школярам продемонстрували технологію вирощування садивного матеріалу
Прийшла найкраща та найцікавіша пора екскурсій для школярів. Цієї пори багато учнів проявляють ініціативу у проведенні екскурсій у Бродівському лісгоспі.
Великою популярністю на підприємстві користується екскурсії по вирощуванні садивного матеріалу. Діти з різних шкіл Бродів та Бродівського району відразу зізналися, що у гості прийшли не вперше, але із задоволенням. Маленькі колеги розповіли, що люблять ліс і неодноразово приймали участь в різних акціях та допомагали садити дерева.
Також лісівники розказують про декоративний посадматеріал, його вирощування, догляд. Учням цікаво взнавати, які декоративні рослини ростуть в наших умовах. Приємно, що в такому юному віці, учні цікавляться професією лісівника.
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