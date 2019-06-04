У Бродівському лісгоспі школярам продемонстрували технологію вирощування садивного матеріалу Суспільство | 03-06-2019, 17:33 0 127

Прийшла найкраща та найцікавіша пора екскурсій для школярів. Цієї пори багато учнів проявляють ініціативу у проведенні екскурсій у Бродівському лісгоспі.

Великою популярністю на підприємстві користується екскурсії по вирощуванні садивного матеріалу. Діти з різних шкіл Бродів та Бродівського району відразу зізналися, що у гості прийшли не вперше, але із задоволенням. Маленькі колеги розповіли, що люблять ліс і неодноразово приймали участь в різних акціях та допомагали садити дерева.

Також лісівники розказують про декоративний посадматеріал, його вирощування, догляд. Учням цікаво взнавати, які декоративні рослини ростуть в наших умовах. Приємно, що в такому юному віці, учні цікавляться професією лісівника.

