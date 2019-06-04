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У вівторок Україну накриють грози і град

Суспільство | 04-06-2019, 09:35Коментарів: 0 0 Переглядів: 67 67    
У вівторок Україну накриють грози і град
Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов по всій території України 4 червня.

Про це повідомляє сайт служби.

"За даними Укргідрометцентру, 4 червня в більшості областей грози, вдень у центральних та південних областях подекуди град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.
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