Товари, на які встановлено спецмито із 1 серпня Суспільство | 04-06-2019, 10:06 0 82 15 травня уряд ухвалив ініційоване Міністерством економічного розвитку і торгівлі України рішення про застосування спеціального мита на всі товари походженням з Російської Федерації. Виняток становлять чутливий імпорт, такий як вугілля, кокс, бензин, скраплений газ та фармацевтична продукція.

Відтак, з 1 серпня 2019 року під час ввезення на митну територію України товарів походженням з Російської Федерації незалежно від інших видів мита запроваджується спеціальне мито у відсотках до митної вартості товарів за визначеними ставками.

Сплачене спеціальне мито акумулюватиметься у спеціальному фонді Державного бюджету України та використовуватиметься для фінансування заходів з імпортозаміщення