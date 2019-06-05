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Громада протестує проти будівництва багатоповерхівки на вулиці Максимовича у Львові

Суспільство | 28-05-2019, 18:03Коментарів: 0 0 Переглядів: 4 4    
Громада протестує проти будівництва багатоповерхівки на вулиці Максимовича у Львові
27 травня, під час громадських слухань, у Львові мешканці вулиці Максимовича виступили проти зведення 16-поверхової будівлі та хочуть облаштувати на цьому місці відпочинкову зону.

Підтримати мешканців прийшов депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич. Він запевнив, що сприятиме мешканцям у реалізації їхніх намірів щодо облаштування дитячої спортивної зони на землі, яку хочуть забудувати.

«Ми як депутати міської ради підготуємо звернення до Міністерства оборони та ДК «Укроборонпром», які є власниками цієї земельної ділянки, для її передачі громаді міста. Ми підтримуємо мешканців у їхніх цілях перетворити цю ділянку на відпочинкову зону», – зазначив Ігор Зінкевич.

На громадських слуханнях були присутні понад 100 мешканців мікрорайону. Більшістю голосів вони вимагають від міської ради не допустити будівництво та допомогти їм облаштувати відпочинкову зону.
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