Громада протестує проти будівництва багатоповерхівки на вулиці Максимовича у Львові Суспільство | 28-05-2019, 18:03 0 4

27 травня, під час громадських слухань, у Львові мешканці вулиці Максимовича виступили проти зведення 16-поверхової будівлі та хочуть облаштувати на цьому місці відпочинкову зону.



Підтримати мешканців прийшов депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич. Він запевнив, що сприятиме мешканцям у реалізації їхніх намірів щодо облаштування дитячої спортивної зони на землі, яку хочуть забудувати.



«Ми як депутати міської ради підготуємо звернення до Міністерства оборони та ДК «Укроборонпром», які є власниками цієї земельної ділянки, для її передачі громаді міста. Ми підтримуємо мешканців у їхніх цілях перетворити цю ділянку на відпочинкову зону», – зазначив Ігор Зінкевич.



На громадських слуханнях були присутні понад 100 мешканців мікрорайону. Більшістю голосів вони вимагають від міської ради не допустити будівництво та допомогти їм облаштувати відпочинкову зону.

