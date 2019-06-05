Зеленський до Путіна: Загострення – не найкращий фон для переговорів у Мінську Суспільство | 05-06-2019, 10:40 0 111

Президент Володимир Зеленський відреагував на загибель трьох військових на Донбасі і заявив Росії, що не треба зайвий раз нагадувати про можливість ескалації.



Про це він написав у Facebook.



"Внаслідок посилених обстрілів позицій ООС на Донбасі загинуло троє військовослужбовців і ще трьох було поранено. Я співчуваю родинам загиблих і бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим", - написав президент.



Він також звернувся до керівництва РФ і командування її окупаційних сил на Донбасі (але не назвав імен у зверненні - ред.).



"Загострення конфлікту – не найкращий фон для відновлення переговорів у Мінську. Нам не потрібно зайвий раз нагадувати про можливість ескалації вашої агресії", - заявив Зеленський.



Він додав, що 5 червня з європейськими колегами обговорить "відкриту демонстрацію" російської агресії.



"А українська делегація в Мінську нагадає про неприпустимість спроб діалогу з нами з позиції сили", - підсумував Зеленський.



Нагадаємо:



На 5 червня запланована перша зустріч у Мінському форматі.

Минулої доби бойовики 16 разів порушили режим припинення огню, 2 українських військових загинули, ще 3 - отримали поранення.

Від початку поточної доби окупанти 4 рази обстріляли українські позиції, загинув 1 військовослужбовець ОС.

4 червня президент Володимир Зеленський у Брюсселі заявив, що готовий до переговорів з Росією і виконання Мінських домовленостей.

