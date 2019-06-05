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Зеленський до Путіна: Загострення – не найкращий фон для переговорів у Мінську
|Суспільство | 05-06-2019, 10:40
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Президент Володимир Зеленський відреагував на загибель трьох військових на Донбасі і заявив Росії, що не треба зайвий раз нагадувати про можливість ескалації.
Про це він написав у Facebook.
"Внаслідок посилених обстрілів позицій ООС на Донбасі загинуло троє військовослужбовців і ще трьох було поранено. Я співчуваю родинам загиблих і бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим", - написав президент.
Він також звернувся до керівництва РФ і командування її окупаційних сил на Донбасі (але не назвав імен у зверненні - ред.).
"Загострення конфлікту – не найкращий фон для відновлення переговорів у Мінську. Нам не потрібно зайвий раз нагадувати про можливість ескалації вашої агресії", - заявив Зеленський.
Він додав, що 5 червня з європейськими колегами обговорить "відкриту демонстрацію" російської агресії.
"А українська делегація в Мінську нагадає про неприпустимість спроб діалогу з нами з позиції сили", - підсумував Зеленський.
Нагадаємо:
На 5 червня запланована перша зустріч у Мінському форматі.
Минулої доби бойовики 16 разів порушили режим припинення огню, 2 українських військових загинули, ще 3 - отримали поранення.
Від початку поточної доби окупанти 4 рази обстріляли українські позиції, загинув 1 військовослужбовець ОС.
4 червня президент Володимир Зеленський у Брюсселі заявив, що готовий до переговорів з Росією і виконання Мінських домовленостей.
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