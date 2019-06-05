Закарпатцям слід готуватись до нових правил отримання посилок з-за кордону Суспільство | 05-06-2019, 13:30 0 70 Зниження неоподатковуваної вартості товарів у міжнародних поштових відправленнях до 100 євро для громадян набуває чинності з 1 липня 2019 року.

З 1 липня 2019 року набирають чинності зміни до Податкового кодексу України в частині встановлення межі оподаткування податком на додану вартість (далі ‒ ПДВ) для товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 100 євро, для одного одержувача – фізичної особи, в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях. Усі товари, вартість яких перевищуватиме еквівалент 100 євро будуть оподатковуватись у другій половині 2019 року та протягом всього 2020 року.

Тобто, якщо вартість посилки перевищить еквівалент 100 євро, потрібно буде сплатити 20% ПДВ. Посилка для фізичної особи також оподатковуватиметься 10-відсотковим митом від суми, що перевищує еквівалент у 150 євро.

Важливо, що нарахування митних платежів на товари, що переміщуються в міжнародних поштових відправленнях та є об’єктами оподаткування, здійснюються на дату подання операторами поштового зв’язку відправлення для здійснення митного огляду разом з митними деклараціями СN 23 та іншими необхідними документами, а не на момент їх купівлі за кордоном.

