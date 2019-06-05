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Наприкінці цього тижня відновить роботу історична «Аптека на Марійській площі»

Суспільство | 05-06-2019, 13:32Коментарів: 0 0 Переглядів: 69 69    
Наприкінці цього тижня відновить роботу історична «Аптека на Марійській площі»
Наприкінці цього тижня відновить роботу історична «Аптека на Марійській площі»
Львів береже історичні аптеки. Наприкінці цього тижня відновить свою роботу «Аптека на Марійській площі». За словами Андрія Москаленка, заступника міського голови Львова з питань розвитку, у міста була принципова позиція, щоб у приміщенні на пл. Міцкевича, 8 функціонувала аптека. Для збереження аптеки мерія проводила перемовини з власником приміщень. Власник приміщень — НАК «Надра України», виконав домовленість і з 7 червня відкриється нова аптека мережі D.S. Інтер’єр і автентичні меблі збережені.
«У нас були численні перемовини, наради, зустрічі та листування з власником приміщень — «Надра України». Власник приміщень, врахувавши нашу позицію, підтримав рішення, щодо забезпечення функціонального використання приміщень виключно під аптеку. Оскільки юридична особа ТзОВ «Аптека на Марійській» прийняла рішення про переїзд на іншу адресу, незважаючи на те, що місто готове було укласти договір і виступити третьою стороною, яка компенсуватиме частину орендної плати, тому власник уклав угоду з іншою юридичною особою. Тепер на площі Марійській функціонуватиме аптека мережі D.S.

Дякую «Надра України», що домовленість виконано і спільними зусиллями нам вдалося зберегти історичну аптеку нашого міста.

Дякую соцільно відповідальному бізнесу — мережі D. S, за допомогу місту у збереженні історичного інтер’єру «Аптеки на Марійській площі», — повідомив Андрій Москаленко.

«Це вже другий старовинний аптечний заклад, збережений і відновлений нами.

Перший — одна з найстаріших аптек міста «Під Угорською короною» (пл. Соборна, 1), яку було реанімовано 2012 року. Також у підземеллі цієї будівлі діє унікальний Інтерактивний музей D.S.Таємна Аптека.

Фармація Львова має цікаву стародавню історію. Упродовж багатьох століть львівські аптеки були важливою частиною життя міста та однією з його особливостей — задовго до появи таких понять, як львівська кава чи львівський шоколад. Ми переконані, що відновлення інтер’єру та повноцінної діяльності «Аптеки на Марійській площі» має вагоме значення для соціокультурного розвитку Львова, збереження його древньої історії, розвитку туристичної інфраструктури міста", — написали у себе на сторінці в мережі Facebook мережі D.S.

Історична довідка

Аптеку на Марійській площі у Львові відкрив Стефан Штенцель 1922 року, отримавши право власності від Антонія Граблевського, який володів аптекою від 1914 року. Нове приміщення аптеки — у знаній кам’яниці Шпрехера — вирізнялося стильністю й елегантністю. Особливої врочистості інтер’єру надали касетна стеля, люстри з бронзи, позолочені декоративні елементи меблів.

Тут уперше у Львові відділили рецептурний відділ від безрецептурного, що практикувалося за кордоном і було зручно для відвідувачів. Стефан Штенцель добре знався на виготовленні косметичних засобів. Радянська влада обійшлася з талановитим фармацевтом дуже жорстоко — разом із донькою його вивезли до Сибіру, аптеку націоналізували.

Згодом площу перейменували, і відтоді «Аптека на Марійській площі» розташована на площі Адама Міцкевича, 8. У радянські часи тут працював гомеопатичний відділ. Оформлення торгового залу аптеки сьогодні таке саме, як і на момент відкриття закладу. У приміщенні збережені історичні меблі, виготовлені за проектом архітектора Генриха Заремби. Лише оригінальний касовий апарат «Національ» свого часу «оселився» у львівській аптеці-музеї «Під Чорним Орлом».
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