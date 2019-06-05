Через проведення 4th Molokiya Lviv Half Marathon у неділю відбудуться зміни у русі громадського транспорту Суспільство | 05-06-2019, 17:01 0 40

У неділю, 9 червня, та частково у суботу, 8 червня, у зв’язку з проведенням третього Львівського півмарафону, буде обмежений рух транспорту у центральній частині міста, через що зміняться маршрути громадського транспорту.

4th Molokiya Lviv Half Marathon має найвищу оцінку — 5 зірок від Європейської легкоатлетичної асоціації. Це — найвищий рівень сертифікації та оцінювання, який розроблений провідними фахівцями Європи.



«Через проведення заходу буде змінену рух низки маршрутів. Частина маршруток, трамваїв і тролейбусів взагалі не буде курсувати до 14 год., для частини буде змінена схема руху. Детальна інформація є на сайті Львівської міської ради та сторінках у Facebook речників міста. Окрім того інформація буде розміщена у самих автобусах, трамваях і тролейбусах», — в.о. начальника управління транспорту ЛМР Олег Партика.



У неділю, 9 червня, у зв’язку з проведенням четвертого Львівського півмарафону, буде обмежений рух транспорту у центральній частині міста, через що зміняться маршрути громадського транспорту.



Не працюють до 14.00 год.

1А, 2А, 7, 9, 15, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 33, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53



Зміни в схемах руху до 14.00 год.

8

з смт. Брюховичі до пр. Чорновола (кільце)



3А

Від Кінг Крос Леополіс до вул. Стрийської (Монумент)



17, 20, 28, 31, 34, 51

вул. Городоцька-вул. Клепарівська (Джерельна)-вул. Хімічна — пр. Чорновола



5А

з м. Винники до пл. Митної



6А, 52

закорочений до ц. Анни (вул. Бенедиктовича)





У зв’язку з проведенням напівмарафону, відбудуться зміни і в роботі електротранспорту.



У суботу 8 червня 2019 року з 07.00 год. буде припинено рух тролейбусів маршруту № 13 через центральну частину. Тролейбус курсуватиме за маршрутом «ТЦ Форум — вул. Грінченка».



У неділю, 9 червня, трамвайні маршрути № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 розпочнуть курсувати з 13.00 год. за своїми напрямками.



Натомість, 9 червня, відбудуться змінити в русі трамвайного маршруту № 8. Трамвай з 07.00 год до 13.30 год. курсуватиме за маршрутом «Академія мистецтв — вул. Вернадського».



Також 9 червня тролейбусні маршрути № 2, 7, 9, 11, 12, 13, 24 розпочнуть курсувати з 13.00 год — з ІІ зміни. У І-зміну ці тролейбуси не курсуватимуть. Лише тролейбуси маршруту № 3 курсуватимуть у звичайному режимі по плану вихідного дня.



Мерія просить вибачення у мешканців і гостей міста за тимчасові незручності, у зв’язку з проведенням у Львові 4th Molokiya Lviv Half Marathon.

«Від Львівської міської ради і всієї команди організаторів хочемо перепросити у мешканців за незручності, які будуть десь з 8 до 12.30 год. через перекриття частини вулиць. Ми просимо завчасно подивитися, де і на яких вулицях обмежать рух, та максимально їх уникати», — сказав заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.



«Ми перепрошуємо у мешканців за незручності, але спорт важливий для людей, тому просимо усіх поставитись до цього з розумінням. Хто не біжить може підтримати тих, хто бігтиме, повболівати, гарно почати ранок неділі та надихнутись і можливо в майбутньому теж взяти участь в такому забігу. Ми насправді дуже багато працювали, щоб максимально зменшити незручності для мешканців та гостей Львова», — зазначила заступниця начальника управління молоді та спорту ЛМР Ксенія Пилипів.