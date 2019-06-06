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Львів допоможе Бурштину провести заміри якості води і повітря
|Суспільство | 05-06-2019, 17:24
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Сьогодні, 5 червня, на засіданні виконавчого комітету ЛМР міський голова Львова Андрій Садовий дав доручення службам мерії допомогти місту Бурштину провести заміри якості води і повітря.
«До мене звернулася мер Бурштина. В них дуже складна ситуація стосовно якості повітря і води. Вони просять нас допомоги, надати їм установку, щоб заміряти якість води і якість повітря. Тому прошу підготувати відповідне рішення, щоб допомогти Бурштинській міській раді. Потрібно дати доручення нашому адміністративно-технічному управлінню виїхати на місце, провести відповідні заміри, а ми їм цю суму компенсуємо», — заявив мер міста Андрій Садовий.
Доопрацювати відповідне рішення повинен юридичний департамент Львівської міської ради.
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