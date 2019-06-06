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«ЛОДА отримала відповідь від СБУ, але проект рекультивації Грибовицького полігону досі на погодила», — Вадим Ноздря

Суспільство | 05-06-2019, 19:47Коментарів: 0 0 Переглядів: 143 143    
«ЛОДА отримала відповідь від СБУ, але проект рекультивації Грибовицького полігону досі на погодила», — Вадим Ноздря
Львів готовий приступати до рекультивації Грибовицького полігону ТПВ. Для проведення цих робіт було відкориговано «Комплексний проект рекультивації полігону в с. Великі Грибовичі». Проект пройшов державну експертизу і отримав позитивний Експертний висновок державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та рекомендований до затвердження у встановленому порядку. Відповідно до встановленого Порядку затвердження таких проектів, визначеного Постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р. № 560, проект рекультивації Грибовицького полігону надіслано на погодження у Львівську ОДА. ЛОДА скерувала проект на перевірку в СБУ. За словами Вадима Ноздрі, директора ЛКП «Зелене місто», СБУ надало відповідь обласній адміністрації, однак вона досі не погодила проект.
«На жаль, проект рекультивації Львівською ОДА досі не погоджений. Хоча Постановою Кабінету Міністрів України № 560 передбачено, що вони мали це зробити протягом 5 робочих днів.

Проект на погодження Львівській ОДА ми надіслали 15 березня. Через ситуацію, яка виникла з колишнім керівником ЛКП «Збиранка» 1 квітня, ЛОДА знайшла для себе можливість звернутися до СБУ, щодо проведення правової оцінки проекту. СБУ дало відповідь ЛОДА, де чітко відповіло, що Служба безпеки України не займається правовою оцінкою проектів. Ця відповідь була отримана ЛОДА наприкінці квітня. Однак досі проект ними не затверджений.

Вчора я дізнався, що ЛОДА ще й направила проект рекультивації полігону в Управління захисту економіки Національної поліції. Так виглядає, що проект буде «подорожувати». Я роблю для себе висновок, що Львівська ОДА з якихось причин просто ухиляється від затвердження цього проекту.

Відзначу, що проект комплексної рекультивації Грибовицького полігону пройшов державну експертизу і маємо позитивний висновок щодо оцінки впливу на довкілля від Міністерства екології", — повідомив Вадим Ноздря, директор ЛКП «Зелене місто».
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