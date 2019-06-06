Мати школярки оскаржує нову редакцію українського правопису в суді Суспільство | 06-06-2019, 08:28 0 26 До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов до Кабінету Міністрів України про оскарження нової редакції українського правопису.



Про це повідомляє прес-служба суду.



Позивачка, яка діє в інтересах свої доньки - учениці 7-го класу, просить суд визнати протиправною та нечинною Постанову Кабінету Міністрів України №427 від 22 травня 2019 року "Питання українського правопису".



На думку позивачки, Уряд, ухвалюючи зміни до правопису, діяв поза межами своїх повноважень та не врахував реального стану розвитку української мови, що ускладнить її вивчення та грамотне використання.



Наразі вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.



Нагадуємо:



22 травня Кабінет міністрів України схвалив оновлений Український правопис у новій редакції, який замінить редакцію 1992 року.

Нова редакція Українського правопису офіційно почала діяти 3 червня. З цього моменту рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції правопису в усіх сферах суспільного життя.

Водночас, у Міністерстві освіти та науки України зазначили, найближчі 5 років питання на ЗНО стосуватимуться лише тих норм, які не змінилися.



