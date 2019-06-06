Кучма хоче прописати в угоді щодо тиші на Донбасі "не стріляти у відповідь" Суспільство | 06-06-2019, 08:31 0 28

Голова української делегації на переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма заявив про необхідність прописати в нових домовленостях про "режим тиші" в зоні збройного конфлікту норму "не стріляти у відповідь".



Про це Кучма заявив у Мінську 5 червня, повідомляє прес-служба Адміністрації президента.



Він повідомив, що ТКГ обговорювала проблеми безпеки. Однією з домовленостей стало зазначення не лише часу початку "режиму тиші", а й механізму його запровадження.



"Це принципово. Бо жодна сторона не хотіла ставити себе в незручне становище, щоб потім відповідати за це. А сьогодні ми перед усім світом повинні показати, що хочемо цього "режиму тиші". Має бути записано, щоб не стріляти у відповідь, а також запроваджена заборона на обстріл громадських об’єктів – шкіл, дитячих садків. До 19 червня група повинна розробити такі пропозиції. Ми маємо 19 числа їх затвердити", – сказав Кучма.



Він заявив, що засідання робочих груп у рамках Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях вперше пройшли конструктивно.



"Вперше засідання робочих груп пройшли конструктивно. Всі сторони хотіли знайти рішення. Тон дискусії був зовсім іншим, ніж це було досі. Ми приїхали з дорожньою картою від президента України. Меседжі були такі, що глава держави справді хоче, щоб у тому регіоні був мир. На засіданні Тристоронньої контактної групи я висловив ті побажання, які почув від президента", - сказав Кучма.



Нагадуємо:



В інтерв’ю іноземним ЗМІ в березні тоді ще кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі перш за все "треба припинити стріляти".

Збройні сили України на Донбасі знаходяться в "режимі тиші", але мають право відкривати вогонь, коли на них здійснюється напад.

У щоденних зведеннях щодо ситуації в зоні бойових дій штаб ООС повідомляє, що українські військові відкривають вогонь лише у відповідь на обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації.

