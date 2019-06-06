   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 06/06/2019 На виборах у Данії перемогли соціал-демократи, прем’єр піде у відставку в четвер...>> У Мінську розглянуть пропозицію Кучми зняти блокаду з ОРДЛО...>> ПРИКОРДОННИКИ НАГАДУЮТЬ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ШВИДКОГО ТА КОМФОРТНОГО ПЕРЕТИНУ КОРДОНУ З ДІТЬМИ...>> MH17: з'явилися нові докази проти Росії...>> У Філарета заявили, що Собор, на якому розпустили УПЦ КП, не має юридичної сили...>> Війна на сході: 12 обстрілів за добу, 1 боєць ООС загинув, 1 поранений...>> Кучма хоче прописати в угоді щодо тиші на Донбасі "не стріляти у відповідь"...>> Мати школярки оскаржує нову редакцію українського правопису в суді...>> ГПУ висунула Ющенку підозру в розтраті – Лещенко...>> Андрій Садовий у Гданську долучився до святкування 30-річчя демократичних виборів у Польщі...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Андрій Садовий: «Всі, хто організовував, замовляв, виконував провокації, понесуть серйозне покарання»...
 >>> 
А. Садовий про напади на мерію: «Такі речі є недопустимі в нашому місті і в нашій державі»...
 >>> 
Міський голова Львова Андрій Садовий прокоментував вимоги псевдоактивістів...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Чоловіку, який до смерті побив родича співмешканки, обрали запобіжний захід на Львівщині...
05-06-2019, 10:33  >>> 
За вчинення подвійного вбивства зловмисник перебуватиме під вартою на Львівщині...
04-06-2019, 12:25  >>> 
За вбивство рідного батька червоноградка може провести за ґратами 15 років...
03-06-2019, 13:37  >>> 
   Здоров'яЗдоров
На Львівщині стартує кампанія відпочинку та оздоровлення дітей...
27-05-2019, 17:31  >>> 
Відомий пластичний хірург з Німеччини Клаус Екснер знову консультує та оперує дітей у Львові...
21-05-2019, 23:43  >>> 
Більше 30 млн грн потрібно для оснащення відділення невідкладної допомоги у лікарні швидкої допомоги...
17-05-2019, 14:50  >>> 

Війна на сході: 12 обстрілів за добу, 1 боєць ООС загинув, 1 поранений

Суспільство | 06-06-2019, 08:33Коментарів: 0 0 Переглядів: 26 26    
Минулої доби збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вісім разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

тричі поблизу села Водяне – з озброєння бойових машин піхоти, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
в районі населеного пункту Богданівка – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
поблизу населеного пункту Новотроїцьке – зі станкових протитанкових гранатометів;
в районі населеного пункту Харчовик – з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї;
поблизу населеного пункту Талаківка – з ручних протитанкових гранатометів;
в районі населеного пункту Новогригорівка – з великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні чотири рази:

поблизу населеного пункту Старий Айдар – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
в районі населеного пункту Кримське – з мінометів калібру 82 мм;
двічі поблизу населеного пункту Золоте – з автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, один український захисник отримав поранення. Як зазначають військові, на кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 5 червня одного окупанта було знищено, ще чотирьох поранено.

Станом на 7:00 6 червня ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід":

поблизу села Павлопіль – з озброєння бойових машин піхоти;
в районі села Водяне – зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противника українські підрозділи відкривали вогонь у відповідь, втрати ворога уточнюються.
   Новини по темі: Суспільство
У Мінську розглянуть пропозицію Кучми зняти блокаду з ОРДЛО...
06-06-2019, 08:49  >>> 
ПРИКОРДОННИКИ НАГАДУЮТЬ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ШВИДКОГО ТА КОМФОРТНОГО ПЕРЕТИНУ КОРДОНУ З ДІТЬМИ...
06-06-2019, 08:44  >>> 
MH17: з'явилися нові докази проти Росії...
06-06-2019, 08:40  >>> 
Війна на сході: 12 обстрілів за добу, 1 боєць ООС загинув, 1 поранений...
06-06-2019, 08:33  >>> 
Кучма хоче прописати в угоді щодо тиші на Донбасі "не стріляти у відповідь"...
06-06-2019, 08:31  >>> 
Мати школярки оскаржує нову редакцію українського правопису в суді...
06-06-2019, 08:28  >>> 
Грибовицьке сміттєзвалище готують до початку дегазації та комплексної рекультивації...
05-06-2019, 19:51  >>> 
   АктуальноАктуально
На Рівненщині впав вертоліт Сухопутних військ, екіпаж загинув...
30-05-2019, 09:12  >>> 
У Києві пройде Форум жіночого партнерства...
28-05-2019, 13:54  >>> 
В Україні стартувала виборча кампанія в Раду...
24-05-2019, 13:15  >>> 
   ПолітикаПолітика
На виборах у Данії перемогли соціал-демократи, прем’єр піде у відставку в четвер...
06-06-2019, 08:51  >>> 
Зеленський: Україна в ЄС – це смерть імперського проекту РФ...
05-06-2019, 17:32  >>> 
Зеленський і Дуда сподіваються на примирення у відносинах України і Польщі...
05-06-2019, 08:54  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Виконавчий комітет вніс зміни до рішення щодо впорядкування торгівлі баштанними культурами...
05-06-2019, 17:11  >>> 
Гривня впала нижче 27 за долар...
05-06-2019, 09:45  >>> 
Підприємцям про придбання ліцензії на зберігання пального...
04-06-2019, 20:29  >>> 
   СуспільствоСуспільство
У Мінську розглянуть пропозицію Кучми зняти блокаду з ОРДЛО...
06-06-2019, 08:49  >>> 
ПРИКОРДОННИКИ НАГАДУЮТЬ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ШВИДКОГО ТА КОМФОРТНОГО ПЕРЕТИНУ КОРДОНУ З ДІТЬМИ...
06-06-2019, 08:44  >>> 
MH17: з'явилися нові докази проти Росії...
06-06-2019, 08:40  >>> 
   ВладаВлада
Андрій Садовий у Гданську долучився до святкування 30-річчя демократичних виборів у Польщі...
05-06-2019, 21:38  >>> 
До Львова прибула дружина президента Республіки Польща Агата Корнхаузер-Дуда...
05-06-2019, 19:45  >>> 
Скликати засідання сесії не є повноваженням працівників виконавчих органів або будь-якої ініціативної групи...
04-06-2019, 20:24  >>> 
   КультураКультура
У Філарета заявили, що Собор, на якому розпустили УПЦ КП, не має юридичної сили...
06-06-2019, 08:37  >>> 
П’ять храмів Львова відзначатимуть престольний празник на Вознесіння Господнє. Розклад богослужінь...
05-06-2019, 13:51  >>> 
Львів’ян запрошують на виступ всесвітньо відомого піаніста Бориса Блоха...
05-06-2019, 13:42  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
08:51 На виборах у Данії перемогли соціал-демократи, прем’єр піде у відставку в четвер
08:49 У Мінську розглянуть пропозицію Кучми зняти блокаду з ОРДЛО
08:44 ПРИКОРДОННИКИ НАГАДУЮТЬ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ШВИДКОГО ТА КОМФОРТНОГО ПЕРЕТИНУ КОРДОНУ З ДІТЬМИ
08:40 MH17: з'явилися нові докази проти Росії
08:37 У Філарета заявили, що Собор, на якому розпустили УПЦ КП, не має юридичної сили
08:33 Війна на сході: 12 обстрілів за добу, 1 боєць ООС загинув, 1 поранений
08:31 Кучма хоче прописати в угоді щодо тиші на Донбасі "не стріляти у відповідь"
08:28 Мати школярки оскаржує нову редакцію українського правопису в суді
08:27 ГПУ висунула Ющенку підозру в розтраті – Лещенко
21:38 Андрій Садовий у Гданську долучився до святкування 30-річчя демократичних виборів у Польщі

   Анонси
Завтра у Львові стартує тренінг «Управління зростанням бізнесу»...
05-06-2019, 13:44  >>> 
У Львові для дітей організовують низку заходів «Здорова сім’я — Сильна країна»...
04-06-2019, 15:08  >>> 
У Львові відбудеться свято району «Балатон фест»...
31-05-2019, 19:36  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования