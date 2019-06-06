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| Газета №35 (55) / 2014
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MH17: з'явилися нові докази проти Росії
|Суспільство | 06-06-2019, 08:40
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Опубліковано документи, які є додатковим доказом того, що ракетний комплекс "Бук", який згодом збив малайзійський "Боїнг", доставили з Росії.
Про це повідомляє російська "Новая газета".
За інформацією видання, в його розпорядження надійшли документи російських військових, які можуть підтвердити, що установку привезли з РФ.
Зокрема, це - телефонограма від 22 червня 2014 року, в якій йдеться про наказ начальникам курської і воронезької військових автомобільних інспекцій організувати 23 червня супровід військової техніки дорогами загального користування.
"Наказ направляється, зокрема, керівництву 56-й курської і 47-й воронезької ВАІ, що знову підтверджує встановлений маршрут руху (з Курська на Донбас - ред.)", - пише газета.
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