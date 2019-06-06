ПРИКОРДОННИКИ НАГАДУЮТЬ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ШВИДКОГО ТА КОМФОРТНОГО ПЕРЕТИНУ КОРДОНУ З ДІТЬМИ Суспільство | 06-06-2019, 08:44 0 14

Щороку у період канікул та туристичного сезону значно збільшується кількість відмов у пропуску через державний кордон України дітей. Протягом цього року співробітники Львівського прикордонного загону відмовили у пропуску 120 дітям.У більшості випадків основною причиною не пропуску стало недбале ставлення батьків та організаторів поїздок дітей до оформлення документів.Для того, щоб подорож дітей була комфортною та без зайвих клопотів, Львівський прикордонний загін ще раз нагадує і наголошує батькам та організаторам поїздок дітей про необхідність уважніше ставитися до оформлення документів на них. З цих питань прикордонники радять громадянам консультуватися з туристичними фірмами, послугами яких вони користуються, також необхідну інформацію можна отримати на веб-сайті прикордонного відомства dpsu.gov.ua, або за телефоном: 0800218808. Основними причинами відмов у пропуску залишаються відсутність доручень від батьків, які потрібні у випадку, коли дитину супроводжує лише один з батьків, або уповноважена ними особа. Крім того, серед причин не пропуску є недійсні документи для закордонних поїздок, відсутність документів на право перетинання кордону та інше. Також нагадуємо, що згідно чинного законодавства, відповідно до ст. 2 Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» неповнолітні громадяни України виїжджають з України за наявності паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного паспорта, службового паспорта, проїзного документа дитини, який видається дітям у віці до 18 років, або якщо вони вписані в закордонний паспорт одного з батьків, та у його супроводі.

Відповідно до п. 4 "Правил перетинання державного кордону громадянами України", затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.95 № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2010р. № 724), виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, здійснюється:

1) за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням у ній держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі, якщо другий з батьків відсутній у пункті пропуску;

2) без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків:

якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується записом про батька у свідоцтві про народження дитини, та який (яка) відсутній у пункті пропуску;

якщо у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон громадянин, який не досяг 16-річного віку, або проїзному документі дитини є запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном;

у разі пред'явлення документів або їх нотаріально засвідчених копій:

свідоцтва про смерть другого з батьків;

рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

рішення суду про надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків;

довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері);

довідки про наявність заборгованості із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, виданої органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем;

свідоцтва про народження дитини, виданого компетентним органом іноземної держави, що не містить відомостей про батька дитини, легалізованого або засвідченого апостилем, а також без будь-якого додаткового засвідчення у випадках, передбачених міжнародним договором України;

3) без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків у разі тимчасового виїзду з України на строк до одного місяця під час пред'явлення рішення суду або органу опіки та піклування (районної, районної у м. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі його утворення), сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади) або їх копій, засвідчених нотаріально чи органом, який їх видав, у якому визначено (підтверджено) місце проживання дитини з одним із батьків, який має намір виїзду з дитиною або який уповноважив на це нотаріально посвідченою згодою інших осіб;

4) без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків у разі тимчасового виїзду з України на строк до одного місяця та більше дитини з інвалідністю, дитини, яка хворіє на захворювання, передбачені частиною п'ятою статті 157 Сімейного кодексу України, під час пред'явлення таких документів або їх копій, засвідчених нотаріально чи органом, який їх видав:

довідки, виданої органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем, про наявність заборгованості зі сплати аліментів (у разі коли сукупний розмір заборгованості перевищує суму відповідних платежів за три місяці);

документа, виданого лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу, в порядку та за формою, встановленими МОЗ (у разі коли сума заборгованості по аліментах становить понад три місяці, але не більше чотирьох місяців).

Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі осіб, які уповноважені обома батьками, здійснюється за нотаріально посвідченою згодою обох батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі.

Проїзний документ дитини не видається з 1 квітня 2015 року та, відповідно, не вносяться відомості про дітей до паспортів батьків. У такому випадку неповнолітні діти, відомості про яких внесені до одного з батьків, мають право перетинати державний кордон України за цим документом до закінчення терміну його дії.

Прохання до громадян врахувати наступне: обмеження в перетині кордону можуть бути при відсутності необхідних документів, а також обмеження громадян України у вправі виїзду може бути виключно при відповідному рішенні суду або державної виконавчої служби чи в інших випадках відповідно до законодавства. Саме тому прохання до громадян не піддаватися на будь-яку іншу інформацію, в тому числі, яка надходить від незрозумілих організацій на їх особисті телефони смс-повідомленням про обмеження у виїзді через певні життєві обставини, в яких вказується Державна прикордонна служба України.

